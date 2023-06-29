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Giriş Tarihi: 29.6.2023 15:12

GALATASARAY HABERLERİ: Cengiz Ünder ve Alexis Sanchez planı

GALATASARAY HABERLERİ: Cengiz Ünder ve Alexis Sanchez planı

Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray dünya çapında ses getirecek bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Marsilya'nın yıldızları Alexis Sanchez ve Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen yönetim, transfer için kolları sıvadı. Geçtiğimiz sezonda olduğu gibi önümüzdeki sezonda da kadrosuna birçok yıldız ismi kazandırmak isteyen sarı-kırmızılılarla ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak isteyen Galatasaray, eski gözdeleri Alexis Sanchez ve Cengiz Ünder'i birlikte transfer etmeyi planlıyor.

GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK
Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Marsilya ile sözleşmesi sona eren Şilili golcü Sanchez ve milli yıldız Cengiz için yeniden çalışmalara başladı. 34 yaşındaki Sanchez'in menajeri, Arap kulüplerinden beklediği teklifler gelmediği için Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Yıldız futbolcu da Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Cimbom'a sıcak bakıyor. Cengiz Ünder transferi ise Marsilya'nın yeni hocası Marcelino'nun vereceği karara bağlı. Cengiz Ünder transferi ise Marsilya'nın yeni hocası Marcelino'nun vereceği karara bağlı.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Cengiz Ünder geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 46 maça çıktı. Milli yıldız, 5 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi. Cengiz'in Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro. Alexis Sanchez ise bu sezon Ligue 1 ekibiyle 44 maçta süre aldı. Şilili forvet, 18 gol ve 3 asist kaydetti. Deneyimli golcünün güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro. (Fotomaç)

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GALATASARAY HABERLERİ: Cengiz Ünder ve Alexis Sanchez planı
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