Barcelona’dan Arda Güler atağı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in geleceğiyle ilgili vereceği karar merakla beklenirken, dün flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün başkanıve takımdan ayrılıp, Avrupa'da forma giymek istediği bilinen 18 yaşındaki futbolcu için dün Barcelona önemli bir adım attı. Katalan devinin sportif direktörü Deco, 17.5 milyon Euro serbest kalma bedeli olan Arda için Türkiye'ye geldi.aktarıldı. Bilindiği üzere Arda ile Real Madrid, Milan, Dortmund ve Ajax gibi kulüpler de ilgileniyor. Genç futbolcu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de toplam 35 maçta 1567 dakika süre almış ve 4 gol, 3 asist kaydetmişti.