Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona’dan Arda Güler atağı
Giriş Tarihi: 30.6.2023

Barcelona’dan Arda Güler atağı

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Barcelona’dan Arda Güler atağı

Katalan kulübünün sportif direktörü Deco, 18 yaşındaki yıldızı ikna etmek için Türkiye’ye geldi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in geleceğiyle ilgili vereceği karar merakla beklenirken, dün flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamayan ve takımdan ayrılıp, Avrupa'da forma giymek istediği bilinen 18 yaşındaki futbolcu için dün Barcelona önemli bir adım attı. Katalan devinin sportif direktörü Deco, 17.5 milyon Euro serbest kalma bedeli olan Arda için Türkiye'ye geldi. Deco'nun, oyuncuyla görüşüp ikna etmek için çaba harcayacağı ve F.Bahçeli idarecilerle de temas kuracağı aktarıldı. Bilindiği üzere Arda ile Real Madrid, Milan, Dortmund ve Ajax gibi kulüpler de ilgileniyor. Genç futbolcu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de toplam 35 maçta 1567 dakika süre almış ve 4 gol, 3 asist kaydetmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

17 yaşındaki genç öldürülmüştü! Fransa'da 3 Temmuz'a kadar sokağa çıkma yasağı
Terör örgütü PKK/YPG elebaşı böyle itiraf etti: Türkiye bizi son teknolojiyle vuruyor
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması skandalına çok sert tepki: Batılı kibir abideleri...
"Türkiye süper güç" diyen Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic: Başkan Erdoğan'a minnettarız
SON DAKİKA: Muğla Datça'da orman yangını! 3 saat sonra güzel haber!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Özel Harekât Kurtoğlu Paşa’ya emanet
Fransa'daki olaylar Belçika'ya da sıraçadı: 29 kişi gözaltında
‘Fakir şeytandır’
İzmir Büyükşehir köprü inşaatına başladı... Popüler tatil yerinde deniz kahverengiye döndü
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona’dan Arda Güler atağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA