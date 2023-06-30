Mbwana Samatta'dan manidar paylaşım! "Benden nefret ediyorlar ama..."

Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Aston Villa'Dan kiraladığı Mbwana Samatta, kampa katılmak için dün İstanbul'a geldi. Tanzanyalı golcü, "Estağfirullah, benden nefret ediyorlar ama elhamdülillah ben iyiyim." paylaşımı yaparak dikkat çekti.
F.Bahçe'nin 2020'de Aston Villa'dan kiraladığı, 2021'de 6 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Ally Samatta, önce Royal Antwerp'e kiralanmış, geçen sezon da Genk'e gönderilmişti. Belçika ekibiyle kiralık sözleşmesini tamamlayan Tanzanyalı golcü, sarı-lacivertlilerin yeni sezon kampına katılmak için dün İstanbul'a geldi. Samatta'nın uçaktan yaptığı paylaşıma iliştirdiği şarkının sözleri ise manidardı: "Estağfirullah, benden nefret ediyorlar ama elhamdülillah ben iyiyim."