Mbwana Samatta'dan manidar paylaşım! "Benden nefret ediyorlar ama..."

F.Bahçe'nin 2020'de Aston Villa'dan kiraladığı, 2021'de 6 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Ally Samatta, önce Royal Antwerp'e kiralanmış, geçen sezon da Genk'e gönderilmişti. Belçika ekibiyle kiralık sözleşmesini tamamlayan Tanzanyalı golcü, sarı-lacivertlilerin yeni sezon kampına katılmak için dün İstanbul'a geldi. Samatta'nın uçaktan yaptığı paylaşıma iliştirdiği şarkının sözleri ise manidardı: "Estağfirullah, benden nefret ediyorlar ama elhamdülillah ben iyiyim."