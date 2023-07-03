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Giriş Tarihi: 3.7.2023 11:57 Son Güncelleme: 3.7.2023 11:59

Philippe Coutinho'ya Beşiktaş kancası! Teklifi duyurdular...

Philippe Coutinho’ya Beşiktaş kancası! Teklifi duyurdular...

Dev takımlarda forma giyen ve şu anki kariyerini Premier Lig ekibi Aston Villa'da devam ettiren Philippe Coutinho'ya Süper Lig ekibinden teklif geldiği öğrenildi.

Süper Lig ekipleri, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok ismin gündeme geldiği transfer sezonunda şimdi de Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho gündemde. İspanyol basını, Aston Villa'nın tecrübeli futbolcusuna Süper Lig'den teklif geldiğini yazdı. İşte haberin detayları...

BEŞİKTAŞ DEVREDEYDİ
Aston Villa'da şans bulması zora giren Brezilyalı yıldız ile Türkiye'den Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtiliyordu. Siyah-Beyazlılar'ın ilgisine ilişkin somut gelişmeyi İspanyol basını duyurdu.

TEKLİF AÇIKLANDI
İspanya'dan Sport'un haberine göre Beşiktaş, Philippe Coutinho'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda Aston Villa'ya 8 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi yapıldı.

MAAŞININ TAMAMI ÖDENMEYECEK
Beşiktaş'ın yaptığı kiralama teklifinde dikkat çeken bir nokta da oyuncunun maaşının karşılanma şekli... Siyah-Beyazlılar, Coutinho'nun maaşının %40'ını ödemeyi planlıyor. Maaşın geri kalanını Aston Villa'nın karşılayacağı satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması öngörülmekte.

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Philippe Coutinho'ya Beşiktaş kancası! Teklifi duyurdular...
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