Philippe Coutinho’ya Beşiktaş kancası! Teklifi duyurdular...

Süper Lig ekipleri, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok ismin gündeme geldiği transfer sezonunda şimdi de Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho gündemde. İspanyol basını, Aston Villa'nın tecrübeli futbolcusuna Süper Lig'den teklif geldiğini yazdı. İşte haberin detayları...

BEŞİKTAŞ DEVREDEYDİ

Aston Villa'da şans bulması zora giren Brezilyalı yıldız ile Türkiye'den Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtiliyordu. Siyah-Beyazlılar'ın ilgisine ilişkin somut gelişmeyi İspanyol basını duyurdu.

TEKLİF AÇIKLANDI

İspanya'dan Sport'un haberine göre Beşiktaş, Philippe Coutinho'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda Aston Villa'ya 8 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi yapıldı.

MAAŞININ TAMAMI ÖDENMEYECEK

Beşiktaş'ın yaptığı kiralama teklifinde dikkat çeken bir nokta da oyuncunun maaşının karşılanma şekli... Siyah-Beyazlılar, Coutinho'nun maaşının %40'ını ödemeyi planlıyor. Maaşın geri kalanını Aston Villa'nın karşılayacağı satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması öngörülmekte.