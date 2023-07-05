Dominik Livakovic’te ibre F.Bahçe’ye döndü!

Kadrosuna tecrübeli bir kaleci takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, bir süredir Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic için temaslarını sürdürüyordu. Sarı-lacivertliler, bu transferde büyük mesafe kat etti. Kanarya, Villarreal'in de ilgilendiği 28 yaşındaki eldiven ile prensip anlaşmasına vardı. Şimdi sıra, 10 milyon Euro bonservis bedeli talep eden kulübü Dinamo Zagreb'e geldi. F.Bahçe orta yolu bulup, bu transfere artık resmiyet kazandırmak istiyor.