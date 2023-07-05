Dominik Livakovic’te ibre F.Bahçe’ye döndü!

Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezon için çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda Kent ve Dzeko'yu kadrosuna bağlayan sarı-lacivertli ekip, Dominik Livakovic transferi için de büyük mesafe kat etti. Şimdi sıra, 10 milyon Euro bonservis bedeli talep eden kulübü Dinamo Zagreb'e geldi. F.Bahçe orta yolu bulup, bu transfere artık resmiyet kazandırmak istiyor.
Kadrosuna tecrübeli bir kaleci takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, bir süredir Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic için temaslarını sürdürüyordu. Sarı-lacivertliler, bu transferde büyük mesafe kat etti. Kanarya, Villarreal'in de ilgilendiği 28 yaşındaki eldiven ile prensip anlaşmasına vardı. Şimdi sıra, 10 milyon Euro bonservis bedeli talep eden kulübü Dinamo Zagreb'e geldi. F.Bahçe orta yolu bulup, bu transfere artık resmiyet kazandırmak istiyor.