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Giriş Tarihi: 5.7.2023 15:42

Sivasspor, Dimitris Pelkas ile temasa geçti

İHA
Sivasspor, Dimitris Pelkas ile temasa geçti

Sivasspor, Fenerbahçe ile yolları ayrılan 29 yaşındaki futbolcu Dimitris Pelkas ile temasa geçti.

Sivasspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Yiğidolar, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Yunan futbolcu Dimitris Pelkas'ı renklerine bağlamanın peşinde.
Teknik Direktör Servet Çetin'in bizzat istediği oyuncular arasında yer alan Pelkas ile ilk görüşme gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde tarafların görüşmeleri yoğunlaştırması bekleniyor.
Pelkas, geçen sezon kiralık olarak geçirdiği Hull City'de 26 resmi maçta forma giydi. 29 yaşındaki futbolcu, bu müsabakalarda 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

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Sivasspor, Dimitris Pelkas ile temasa geçti
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