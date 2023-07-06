Trabzonspor’un Slovenya kampı sürüyor

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada başlayan antrenmana Uğurcan Çakır, Larsen, Eren Elmalı, Siopis, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet ve Umut Bozok ile vize sorunu yaşayan genç oyuncu Hakan Yeşil katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda iki grup halinde yarı sahada pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı. Teknik direktör Nenad Bjelica, çift kale maçta futbolculara ne yapmaları gerektiği konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR KAMPTA, LAHTİMİ PLAJDA

Yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'un Faslı oyuncusu Mountassir Lahtimi, hem Trabzon hem de Slovenya kampına katılmadı. İzinsiz olarak tatilini sürdüren oyuncunun ülkesinden paylaştığı fotoğraflar tartışma konusu oldu.

LAHTIMI'NIN DENİZ KEYFİNE YASAL İŞLEM

Kuzey Atlas okyanusu kıyılarında arkadaşlarıyla denizin keyfini süren ve Trabzon kampına katılmadığı için noter tespiti yapılan Lahtimi'nin rahat tavırlarına karşılık bordo mavili kulüp harekete geçti. Alınan bilgiye göre, disiplinsizliğine karşılık Lahtimi'ye kampa katılması için ihtar gönderilirken, oyuncu hakkında yasal prosedür uygulanacak. Aykırı hareketi karşısında Trabzonspor'un Lahtimi'nin sözleşmesinin feshetmesi veya kadro dışı bırakılması bekleniyor.