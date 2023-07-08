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Giriş Tarihi: 8.7.2023 17:07

David de Gea, Manchester United’a veda etti!

İHA
David de Gea, Manchester United’a veda etti!

İspanyol kaleci David de Gea, 12 sezon forma giydiği Premier Lig ekibi Manchester United’a veda etti.

İspanyol kaleci David de Gea, sözleşmesinin sona erdiği İngiliz temsilcisi Manchester United'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti. 32 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, Manchester'a ilk imza attığı dönemde görevde olan eski Teknik Direktör Sir Alex Ferguson'un kendisini takıma getirdiği için ona büyük bir hayranlık beslediğini ve dünyanın en büyük kulübünde oynama fırsatı yakaladığı için çok şanslı olduğu ifade etti.
Yeni bir meydan okumanın tam zamanı olduğunu söyleyen kaleci, Manchester United ile geride kalan sezonda 58 maçta forma giydi ve kalesinde 61 gole engel olamazken, 25 maçta da kalesini gole kapattı. Tecrübeli eldiven, 12 sezon formasını giydiği kırmızılarla 1 Premier Lig, 1 Avrupa Ligi, 1 İngiltere Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası, 3 İngiltere Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.

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David de Gea, Manchester United’a veda etti!
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