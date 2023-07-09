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Giriş Tarihi: 9.7.2023 14:17

Trabzonspor'un milli oyuncuları, Slovenya kampında sahaya indi!

AA
Trabzonspor’un milli oyuncuları, Slovenya kampında sahaya indi!

Trabzonspor'un Slovenya kampı sürerken, milli oyuncular Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Umut Bozok antrenmana katıldı.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana izinleri biten milli oyuncular Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Umut Bozok katıldı. Umut Bozok ve Eren Elmalı takımdan ayrı bireysel olarak fizyoterapist eşliğinde çalışırken kaptan Uğurcan Çakır ise kalecilerin çalışmasında yer aldı.

Antrenmana yabancı milli oyuncular Larsen, Siopis, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi ve Trezeguet katılmadı. Bu oyuncuların bugün kampa katılması ve yarınki çalışmada yer alması bekleniyor.

Vize sorunu yaşayan genç oyuncu Hakan Yeşil'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Fernandez ve Flavio da antrenmanlara katılmayan diğer oyuncular oldu.

Fernandez'in durumu yarın netlik kazanacak

Trabzonspor'un dün Hajduk Siplit ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan yeni transfer Fernandez'in yarın MR çekileceği belirtildi. Kale direğine çarparak kaval kemiği bölgesinden sakatlanan savunma oyuncusunun röntgenin de herhangi bir şeye rastlanmadığı kontrol amacıyla MR çekileceği öğrenildi.

Dünkü hazırlık maçında oynayan oyuncular yenileme idmanı yaparken diğer oyuncular ayak tenisi ve şut çalışması gerçekleştirdi.

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Trabzonspor'un milli oyuncuları, Slovenya kampında sahaya indi!
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