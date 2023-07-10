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Giriş Tarihi: 10.7.2023 12:49

Demba Ba'dan flaş Beşiktaş itirafı!

Demba Ba’dan flaş Beşiktaş itirafı!

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Demba Ba, 2015'te siyah beyazlılar'dan ayrılarak Çin'e gittiği dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Futbol kariyerinde; Beşiktaş, Başakşehir ve Göztepe formaları giyen Demba Ba, Siyah-Beyazlılar'da oynadığı dönemden günümüz transfer dünyasına kadar çeşitli açıklamalarda bulundu.

Fransız basınına konuşan Demba Ba, "Ben Beşiktaş'ta oynarken Çin'den teklif geldiğinde biraz düşündükten sonra kabul ettim çünkü bana Beşiktaş'tan kazandığımın 2 katını teklif etmişlerdi ve bu karşınıza bir defa çıkan bir fırsattı. Ben de bu fırsatı değerlendirdim" dedi.

Ba, 2015 yılında 13 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan Shenhua'ya transfer olmuştu.

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Demba Ba'dan flaş Beşiktaş itirafı!
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