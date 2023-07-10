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Giriş Tarihi: 10.7.2023 11:01

Fenerbahçe'den Juventus çıkarması! Andrea Cambiaso'ya kanca...

Fenerbahçe’den Juventus çıkarması! Andrea Cambiaso’ya kanca...

Gelecek sezon için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, gözünü Juventus'un genç yıldızı Andrea Cambiaso'ya çevirdi. İşte tüm detaylar...

Kent ve Dzeko'yu kadrosuna katan Fenerbahçe transferde rotasını sol bek bölgesine çevirdi. Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Juventus'un 23 yaşındaki sol beki Andrea Cambiaso oldu. Geçtiğimiz sezonu Bologna'da kiralık olarak geçiren Cambiaso için Fenerbahçe'nin nabız yokladığı ve oyuncunun menajeri ile görüştüğü ortaya çıktı.

Sarı-Lacivertli kurmayların olumlu geçen görüşmenin ardından Juventus ile de masaya oturacağı ifade ediliyor. Cambiaso'nun Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşme bulunuyor. Takvim'de yer alan habere göre, Cambiaso'yu tekrar tekrar başka bir takıma kiralamayı düşünen Juventus'un oyuncusunun Fenerbahçe'ye transferinde zorluk çıkarmayacağı da iddialar arasında.

34 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Bologna'da geçiren Cambiaso, 34 maçta görev aldı. 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Bologna formasıyla 3 asistlik katkı sağladı.

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Fenerbahçe'den Juventus çıkarması! Andrea Cambiaso'ya kanca...
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