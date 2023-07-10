Galatasaray, hazırlık maçında 2 golle kazandı

Maçın ilk yarısında üstün bir performans sergileyen ve yakaladığı önemli birkaç pozisyondan yararlanamayan sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Etkili mücadelesini maçın ikinci yarısına da taşıyan Galatasaray, rakip kalede üst üste tehlikeli ataklar oluşturdu. Sarı-kırmızılı takım, 68. dakikada Boey'in ceza sahası dışından çektiği şutta topu filelerle buluşturarak skoru 2-0 yaptı ve müsabaka bu sonuçla tamamlandı.