Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin maçında VAR odasında Türk hakemler görevlendirildi
Giriş Tarihi: 10.7.2023 13:01

Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin maçında VAR odasında Türk hakemler görevlendirildi

Galatasaray’ın muhtemel rakiplerinin maçında VAR odasında Türk hakemler görevlendirildi

UEFA, Mete Kalkavan ile Koray Gencerler'i Litvanya'nın Zalgiris ile Kuzey Makedonya'nın Struga takımları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu ilk maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında görevlendirdi.

UEFA, Mete Kalkavan ile Koray Gencerler'i Litvanya'nın Zalgiris ile Kuzey Makedonya'nın Struga takımları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu ilk maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Zalgiris ile Struga arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk müsabakasına Mete Kalkavan VAR, Koray Gencerler ise AVAR olarak atandı.

Litvanya başkenti Vilnius'ta LFF Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakanın hakemliğini Azerbaycan Futbol Federasyonundan Elchin Masiyev, yardımcılıklarını Elshad Abdullayev ve Parvin Talibov yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Kamal Umudlu üstlenecek.

Zalgiris-Struga eşleşmesinde tur atlayacak takım, ikinci eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Çok büyük bir bilgeyi kaybettik
Asıl darbeyi Jesus ve Arda’nın babası vurdu
Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu! Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
Kızılay'ın Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz oldu
Huzuru bozana sınırdışı
Son dakika: Irak'ın Kuzeyi'nde terör örgütü PKK'ya darbe
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü: Liderler Vilnius konusunda mutabık kaldı
Erdoğan’dan başka kim?
Erdoğan’ın Ukrayna çıkışı ne anlama geliyor?
Küresel enflasyon açısından kritik günler
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin maçında VAR odasında Türk hakemler görevlendirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA