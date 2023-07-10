Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal’dan Miha Zajc’a telefon! İşte o konuşma...

Fenerbahçe Yönetimi'nin sözleşmesini yenilemediği Miha Zajc için İsmail Kartal devreye girmiş, yönetimden transferi için harekete geçmelerini istemişti.



TEKLİFLER HEYECANLANDIRDI

Ancak Sarı Lacivertli ekipte geçirdiği son iki sezonda yeniden İtalyan takımlarının radarına giren Sloven orta saha oyuncusunun Milan, Napoli ve Fiorentina'nın teklifleri karşısında bir hayli heyecanlandığı, Fenerbahçe de dahil en uygununu seçmek için menajeri vasıtası ile girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

KARTAL'DAN ZAJC'A TELEFON: SENİ YENİDEN TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR

Kartal ise telefonla görüştüğü öğrencisine, "Fenerbahçe senin yuvan. Varlığın takıma güç katacak. Kısaca seni takımda yeniden görmek istiyorum" dediği, Sarı-Lacivertli yönetimin de futbolcu ve menajeri ile yakın temasta olduğu ifade edildi.

OYNAMAK İSTİYOR

Zajc'a Türkiye'den de Beşiktaş'ın ilgisi devam ediyor. Fenerbahçe'de sözleşme yenilenmemesi durumunda başarılı oyuncu için Siyah-Beyazlılar'ın da devreye girmesi bekleniyor. Zajc rahatlıkla forma giyebileceği bir takımı seçmek istiyor. Yıldız futbolcunun kararını ise bu hafta içerisinde vereceği belirtiliyor. (Fanatik)