Son dakika haberi: Jorge Jesus’tan şok hareket! Moussa Marega’yı antrenmandan kovdu

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlayan Jorge Jesus, sözleşme uzatmak istemedi ve Türkiye'den ayrıldı. Brezilya Milli Takım teknik direktörü olması beklenirken Portekizli çalıştırıcı eski takımı Al Hilal ile anlaşma sağladı.

Çalışmalara başlayan tecrübeli teknik adamın yıldız ismi antrenmandan kovduğu iddia edildi.

JESUS, MAREGA'YI KOVDU



Yeni sezon çalışmalarına teknik adam Jorge Jesus ile devam eden Al Hilal'de beklenmedik olay yaşandı. Portekizli teknik adam Jorge Jesus, performansından memnun kalmadığı yıldız oyuncu Moussa Marega'yı antrenmandan kovarak Riyad'a gönderdi.

TEK BAŞINA ÇALIŞACAK



32 yaşındaki oyuncu çalışmalarını Riyad'da bulunan kulüp tesislerinde tek başına yapacak. Yıldız oyuncunun geleceği hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

KADROYA ALINMADI



Al-Hilal, dün hazırlık maçında SC Lanskoru'u 6-0 yendi. Antrenmandan kovulan yıldız oyuncu maçın kadrosuna da alınmadı. Suudi Arabistan ekibi, Marega'yı 2021 yılında bonservissiz olarak transfer etmişti.

AL HİLAL'DEN AÇIKLAMA GELDİ



Al-Hilal, Jorge Jesus'un Marega'yı antrenmandan gmndermesi hakkında açıklama yaptı. Mavi-Beyazlı ekip; "Teknik Direktör Jorge Jesus, Moussa Marega'yı Avusturya kampdan ayrılmasına ve Riyad'a dönmesine, aynı zamanda antrenman programına burada devam etmesine karar verdi" ifadelerine yer verildi.

Al-Hilal formasıyla toplam 75 maça çıkan Marega, 25 kez gol atmayı başarırken yedi kez de asist yaptı.