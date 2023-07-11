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Giriş Tarihi: 11.7.2023 10:08 Son Güncelleme: 11.7.2023 10:10

Nathan Redmond, Beşiktaş'ın sabır taşını çatlattı! Kartal defteri kapatıyor...

Nathan Redmond, Beşiktaş’ın sabır taşını çatlattı! Kartal defteri kapatıyor...

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta gözler Nathan Redmond'a çevrildi. İngiliz oyuncu hâlâ Beşiktaş’a dönüş yapmadı. Kararını saatler içinde vermezse Kartal bu defteri kapatacak. İşte transfer detayları...

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer acele etmiyor. Geride bıraktığımız sezonda takımın öne çıkan isimlerinden olmayı başaran Nathan Redmond, Kartal'ın sabır taşını çatlattı.

CUMA GÜNÜNE KADAR SÜRE TANINMIŞTI

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın ikna edebilmek için İngiltere'ye kadar gittiği Nathan Redmond, hâlâ yapılan teklife bir yanıt vermedi. Geçen sezon özellikle ligin son haftalarında müthiş bir çıkış yakalayan İngiliz kanat oyuncusuna geçtiğimiz cuma gününe kadar süre tanınmıştı.

REDMOND HALA DÖNÜŞ YAPMADI

Eşi doğum yaptığı için ek zaman isteyen 29 yaşındaki futbolcu, hafta başı kulübe dönüş yapacaktı ancak bir haber gelmedi. Bu süreçten sıkılan siyah-beyazlılar, son kararını saatler içinde iletmediği takdirde bu defteri kapatacak ve hücumun sağı ve 10 numara pozisyonları için yeni arayışa geçilecek. Redmond, Beşiktaş'ta 28 maçta 6 gol, 6 asist kaydetmişti.

SUAT SERDAR'DAN KÖTÜ HABER GELDİ

Merkez orta saha bölgesi için Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar'ı gündemine alan Beşiktaş'a olumsuz yanıt geldi. 26 yaşındaki futbolcunun kulübü Hertha Berlin'e oyuncunun şartlarını soran siyah-beyazlılar, cevap beklerken Suat ile de görüştü. Ancak tecrübeli oyuncu, kendisine Bundesliga'dan iki teklif geldiğini ve Türkiye'de forma giymek istemediğini Beşiktaş'a iletti.

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Nathan Redmond, Beşiktaş'ın sabır taşını çatlattı! Kartal defteri kapatıyor...
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