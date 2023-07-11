Nathan Redmond, Beşiktaş’ın sabır taşını çatlattı! Kartal defteri kapatıyor...

REDMOND HALA DÖNÜŞ YAPMADI

Eşi doğum yaptığı için ek zaman isteyen 29 yaşındaki futbolcu, hafta başı kulübe dönüş yapacaktı ancak bir haber gelmedi. Bu süreçten sıkılan siyah-beyazlılar, son kararını saatler içinde iletmediği takdirde bu defteri kapatacak ve hücumun sağı ve 10 numara pozisyonları için yeni arayışa geçilecek. Redmond, Beşiktaş'ta 28 maçta 6 gol, 6 asist kaydetmişti.