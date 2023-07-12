Fenerbahçe’nin yeni transferi Alexander Djiku’yu tanıyalım! Agresif bir maestro...

Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan Gustavo (1.96), Szalai (1.92), Peres (1.90), Samet Akaydın (1.90) ve Serdar Aziz (1.83) ile kıyaslandığında Alexander Djiku 1.82'lik boyu ile en kısa stoper konumunda. Bir defans olarak kısa kalsa da ortaya koyduğu performans onu 'Dev' bir defans oyuncusuna çevirebiliyor. Ganalı futbolcu, geçen sezon Fransa Ligi'nde 90'dan fazla hava topu kazanma başarısı ortaya koyarken, pek çok değerde de mevkidaşlarını geride bıraktı. SABAH Spor, yıllık 1.5 milyon Euro'dan Fenerbahçe'ye 3+1 senelik imza atan Alexander Djiku'yu mercek altına aldı:



Asıl mevkisi stoper olmasına rağmen sağ bek ve ön libero bölgelerinde de görev yapabiliyor.

Geriden oyun kurmada başarılı. Ayaklarını iyi kullanıyor, kısa ve uzun paslara yatkın.

Vücudunu iyi kullanan, markaj özelliği yüksek, müdahale ve kademe konusunda başarılı bir stoper.

Diğer stoperlere oranla çabuk ve seri. Kısa olan boyuna rağmen hava toplarında etkili.

Alexander Djiku, geçen sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde 150+ ikili mücadele ve 90+ hava topu kazanan, 130+ uzaklaştırma ve 60+ pas arası yapan ve 110+ isabetli uzun pas veren tek oyuncuydu.

Eksik yönü ise biraz fazla agresif. Kart görmeye çok müsait.

Defansta fazla çalım deneyen ve risk alan bir isim. Bazen bunda başarılı olsa da çoğu zaman rakibe pozisyon fırsatı veriyor ve tehlike yaratıyor.

Fransa Ligi'nde geçen sezon 38 karşılaşmanın 31'inde ilk 11'de sahaya çıktı. Bu maçlarda 1 gol-2 asistle takımına katkı verdi.

Önde baskıyı iyi yapan Ganalı oyuncu, maç başına top kazanma (14.5) ve isabetli uzun pas (6.3) değerlerinde Fransa Ligi'nin lider futbolcusu oldu.

Rakibin top yapmasına izin vermeyen bir profil çizerken pas arasında (3.8) ligin en iyi ikincisi olmayı bildi.

Savunmada araya girme (3.8) ve başarılı defansif aksiyonlarda (4.3) ligin 3 numarasına yerleşirken, sahipsiz top kazanımını (3.4) da istatistiklerine ekledi.



