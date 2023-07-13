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Giriş Tarihi: 13.7.2023 13:06

FIFA’dan Göztepe’ye 17 bin dolar ödeme

İHA
FIFA’dan Göztepe’ye 17 bin dolar ödeme

FIFA, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'na futbolcu gönderen kulüplere ödeme yaptı. İzmir ekibi Göztepe de 17 bin dolar ödeme aldı.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'na oyuncu gönderen kulüplere FIFA, toplamda 209 milyon dolar ödeme gerçekleştirdi. FIFA'dan yapılan açıklamada, "Kulüp Yardımları Programı çerçevesinde, bir kulübün oyuncusunun turnuvada geçirdiği gün sayısı ve Dünya Kupası başlamadan önceki bir haftalık resmi hazırlık dönemi için altı konfederasyondan 440 kulübe, toplam 837 futbolcu için 209 milyon dolar ödendi" ifadeleri kullanıldı. Dünya Kupası'na oyuncu gönderen Göztepe de FIFA'dan 17 bin dolar gelir elde etti.

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FIFA’dan Göztepe’ye 17 bin dolar ödeme
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