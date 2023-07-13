Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Kayserispor'dan Onur Bulut için flaş açıklama! O fotoğrafı paylaştılar...
Giriş Tarihi: 13.7.2023 11:05

Son dakika haberi: Kayserispor'dan Onur Bulut için flaş açıklama! O fotoğrafı paylaştılar...

Son dakika haberi: Kayserispor’dan Onur Bulut için flaş açıklama! O fotoğrafı paylaştılar...

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın geride bıraktığımız sezonun devre arası Kayserispor'dan kadrosuna kattığı ve Kayseri cephesinin hukuksuz olduğu iddiasıyla itirazda bulunduğu Onur Bulut transferi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşınmıştı. Konuyla ilgili olarak sarı kırmızılı ekip, dikkat çeken bir açıklama yaparken, tartışılacak bir fotoğraf paylaştı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Onur Bulut'un siyah beyazlılar'ın yolunu tutması sonrası oyuncunun eski kulübü olan Kayserispor'dan tepki gelmiş, Sarı-Kırmızılı ekip Onur Bulut'un bu imzasının hukuksuz olduğunu iddia etmişti.

ONUR BULUT İTİRAZ ETMİŞTİ

TFF, Beşiktaş'ın bu transferini onaylarken, yaptığı transferi onaylamıştı. Tüm bunların ardından Kayserispor Beşiktaş'ın ödediği 1 milyon Euro'yu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) taşıdı. '3.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesinin olduğunu iddia eden Kayserispor, bu transfere itiraz ederken; Onur Bulut, "Bazı basın ve yayın organlarında, eski kulübüm Kayserispor tarafından mevcut sözleşmemi bitimine 6 ay kala 3 yıllığına uzattığım ve aramızdaki anlaşmada herhangi bir çıkış maddesi bulunmadığı halde haksız bir şekilde sözleşmemi feshettiğime yönelik asılsız iddialar görmekteyim" diyerek bu durumu yalanlamıştı.

"BELGE VE BİLGİ SIZDIRDIĞI İÇİN ŞİKAYET EDİLDİ"

Konuyu Uyuşmazlık Mahkemesine taşıyan Kayserispor'dan konuyla alakalı olarak çok konuşulacak bir açıklama geldi. Kayseri ekibinden yapılan paylaşımda davanın görüldüğü sırada, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Koordinatörü Av. Sercan Teker ve Onur Bulut'un avukatı Ercan Sevdimbaş'ın fotoğrafının olduğu bir gönderi paylaşılırken, "Anlaşılıyor ki Sercan Bey, Onur Bulut'un avukatı ile çalışmaya başlamış" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca paylaşımda, Av. Sercan Teker'i Onur Bulut'un avukatına belge ve bilgi sızdırdığı gerekçesiyle TFF'ye şikayet edildiğinin de altı çizildi.


İŞTE O PAYLAŞIM:

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İstanbul’da kan donduran vahşet! Derin dondurucuda bulunan cesedin kimliği belli oldu
CHP Genel Merkezi'ne gelen Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Derhal istifanı açıkla
Mars’ta büyük keşif! Çin aracı 400 bin yıllık detayı buldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika | Başkan Erdoğan: İsveç'in NATO'ya katılım sürecinde karar TBMM'nin
Başkan Erdoğan'dan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı
SON DAKİKA | Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi resmen duyurdu! İşte yıldız ismin bonservisi...
Bu nasıl patolojidir?
Miçotakis Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeye dair konuştu: İlişkiler 3 temel eksende ilerleyecek
Kemal Kılıçdaroğlu akıl hocası Rasim Bölücek'ten vazgeçemedi: Enver Altaylı'ya yakınlığıyla biliniyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Kayserispor'dan Onur Bulut için flaş açıklama! O fotoğrafı paylaştılar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA