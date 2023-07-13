Son dakika haberi: Kayserispor’dan Onur Bulut için flaş açıklama! O fotoğrafı paylaştılar...

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Onur Bulut'un siyah beyazlılar'ın yolunu tutması sonrası oyuncunun eski kulübü olan Kayserispor'dan tepki gelmiş, Sarı-Kırmızılı ekip Onur Bulut'un bu imzasının hukuksuz olduğunu iddia etmişti.



ONUR BULUT İTİRAZ ETMİŞTİ

TFF, Beşiktaş'ın bu transferini onaylarken, yaptığı transferi onaylamıştı. Tüm bunların ardından Kayserispor Beşiktaş'ın ödediği 1 milyon Euro'yu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) taşıdı. '3.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesinin olduğunu iddia eden Kayserispor, bu transfere itiraz ederken; Onur Bulut, "Bazı basın ve yayın organlarında, eski kulübüm Kayserispor tarafından mevcut sözleşmemi bitimine 6 ay kala 3 yıllığına uzattığım ve aramızdaki anlaşmada herhangi bir çıkış maddesi bulunmadığı halde haksız bir şekilde sözleşmemi feshettiğime yönelik asılsız iddialar görmekteyim" diyerek bu durumu yalanlamıştı.



"BELGE VE BİLGİ SIZDIRDIĞI İÇİN ŞİKAYET EDİLDİ"

Konuyu Uyuşmazlık Mahkemesine taşıyan Kayserispor'dan konuyla alakalı olarak çok konuşulacak bir açıklama geldi. Kayseri ekibinden yapılan paylaşımda davanın görüldüğü sırada, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Koordinatörü Av. Sercan Teker ve Onur Bulut'un avukatı Ercan Sevdimbaş'ın fotoğrafının olduğu bir gönderi paylaşılırken, "Anlaşılıyor ki Sercan Bey, Onur Bulut'un avukatı ile çalışmaya başlamış" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca paylaşımda, Av. Sercan Teker'i Onur Bulut'un avukatına belge ve bilgi sızdırdığı gerekçesiyle TFF'ye şikayet edildiğinin de altı çizildi.



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