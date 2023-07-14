Sivasspor’un oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, Antalyaspor’da





"İNŞALLAH ÇOK BAŞARILI GEÇEN BİR 3 YIL OLUR"

Erdoğan Yeşilyurt ise uzun ve zorlu bir transfer süreci yaşandığını belirterek, "Allah'a şükür istediğimiz gibi sonuçlandı. Gerçekten böyle bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Gelmeden önce birçok arkadaşımdan görüşlerini aldım. Hiç kimseden kötü bir ifade duymadım. Şehri zaten söylemeye gerek bile yok. Yönetim tarzı farklı, hocamız farklı. İnşallah çok başarılı geçen bir 3 yıl olur. Herkese hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İmza töreninin ardından Erdoğan Yeşilyurt, Antalyaspor'un 1969 yılında giydiği formayla objektiflere poz verdi.

29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

