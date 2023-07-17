Barcelona yeni transferi İlkay Gündoğan’ı tanıttı

İlkay Gündoğan, kulübün antrenman tesislerinde düzenlenen tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Barcelona'da oynamak benim için bir rüyanın gerçekleşmesidir." değerlendirmesinde bulundu. Geçmişte iki kez Katalan kulübüne transferinin gündeme geldiğini ancak sonrasında gerçekleşmediğini, şimdi buraya gelmekten çok memnun olduğunu ifade eden Gündoğan, Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in bir telefonunun gelmesi için yeterli olduğunu anlatarak, "Onunla ilk konuştuğum andan itibaren, doğru kararın Barça'ya imza atmak olduğunu hemen anladım." dedi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, "Bu kulübün bir futbolcusu olmak size kendinizi çok gururlu hissettiriyor. Bu formayı giymek bir düştü. Buraya çok kısa bir sürede uyum sağlamak için gerekli tecrübe ve kalitem var." şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz sezon kaptanı olduğu Manchester City ile kazandığı Şampiyonlar Ligi'ni şimdi Barcelona ile de tekrarlamak istediğini ve yeni meydan okumaları sevdiğini kaydeden Gündoğan, "Şampiyonlar Ligi'nde daha güçlü olmak istiyoruz ve bunu elde etmek için yeterince öz güvenimiz var. Zor bir turnuva, Barcelona futbolcusu olmak büyük bir sorumluluk ama eminim ki bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

Gündoğan ayrıca, Barcelona'nın Polonyalı forveti Robert Lewandowski ile yaz tatili öncesinde telefonla konuşarak takım ve kent hakkında bilgiler aldığını ve bu görüşmenin kendisine çok yardımcı olduğunu aktardı.

Barcelona'nın genç yıldızları Gavi, Pedri ve De Jong'dan övgüyle söz eden Gündoğan, "Hayatım ve futbolcu kariyerim her zaman pespembe olmadı. Benim yaşadığım tecrübelerin onlara da yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Çok yetenekli futbolcular ve onlara yüzde 1'lik bir katkım bile olsa çok mutlu olurum." açıklamasında bulundu.

Diğer yandan Barcelona Futbol Direktörü Mateu Alemany de 2022 yazından beri İlkay Gündoğan'ı transfer etmeyi düşündüklerini ve müzakere başlamak için ocak ayını beklediklerini söyledi. Alemany, "İlkay'ı ikna etmek için teknik direktör ve yöneticiler olarak elimizden geleni yaptık. Çok daha büyük ekonomik tekliflere rağmen bizi seçme kararından dolayı ona teşekkür ederiz." dedi.