Cimbom’da tüm yollar Bakambu’ya çıkıyor!

Icardi'nin ailevi sorunları nedeni ile gelişinin uzaması G.Saray'da transfer stratejisinin tamamen değişmesine neden oldu. Şampiyonlar Ligi ön elemesi ilk maçına kadroda bir forvet oyuncusuyla çıkmayı planlayan yönetim tamamen önceliği Bakambu'ya verdi. 32 yaşındaki forvet ile prensip anlaşmasına varıldı. Bakambu, haziran ayının sonunda imza attığı Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr FC ile sözleşmesini feshetmek için girişimlerini hızlandırdı.

ERDEN TİMUR SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDE

Sarı-Kırmızılı Yönetim, Cedric Bakambu ve Al Nasr kulübü arasında yapılan görüşmeleri çok yakından takip ediyor. Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, 32 yaşındaki Demokratik Kongolu forvetle devamlı iletişim halinde. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön eleme ilk maçını 25-26 Temmuz'da oynayacak. Bu maçın 25 kişilik kadrosunu 20 Temmuz'a kadar UEFA'ya iletmesi gerekiyor. Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçının 24 saat öncesine kadar iki oyuncu değişikliği yapabilecek.

BURSA'DAN İSPANYA'YA TRANSFER OLMUŞTU

Demokratik Kongolu golcü, geçtiğimiz sezon Olympiakos formasıyla çıktığı 37 maçta; 18 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Transfermarkt verilerine göre; Bakambu'nun güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Başarılı oyuncu, 2015- 16 sezonunda Bursaspor forması altında gösterdiği muhteşem performans sayesinde 7.5 milyon euroya Villarreal'e transfer olmuştu. Transfere sıcak bakan Bakambu, bir an önce Sarı-Kırmızılı formayı sırtına geçirmek istiyor. Kongolu'ya, kariyeri boyunca toplam 49.3 milyon euroluk bonservis ödendi.