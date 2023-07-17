Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cimbom'da tüm yollar Bakambu'ya çıkıyor!
Giriş Tarihi: 17.7.2023 11:34

Cimbom'da tüm yollar Bakambu'ya çıkıyor!

Cimbom’da tüm yollar Bakambu’ya çıkıyor!

Cim-Bom, 32 yaşındaki tecrübeli forvet ile prensipte anlaştı. Demokratik Kongolu golcü, Al-Nasr FC ile sözleşmesini feshetmek için görüşmelerini hızlandırdı. GS Yönetimi ise gelişmeleri çok yakından takip ediyor...

Icardi'nin ailevi sorunları nedeni ile gelişinin uzaması G.Saray'da transfer stratejisinin tamamen değişmesine neden oldu. Şampiyonlar Ligi ön elemesi ilk maçına kadroda bir forvet oyuncusuyla çıkmayı planlayan yönetim tamamen önceliği Bakambu'ya verdi. 32 yaşındaki forvet ile prensip anlaşmasına varıldı. Bakambu, haziran ayının sonunda imza attığı Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr FC ile sözleşmesini feshetmek için girişimlerini hızlandırdı.

ERDEN TİMUR SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDE
Sarı-Kırmızılı Yönetim, Cedric Bakambu ve Al Nasr kulübü arasında yapılan görüşmeleri çok yakından takip ediyor. Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, 32 yaşındaki Demokratik Kongolu forvetle devamlı iletişim halinde. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön eleme ilk maçını 25-26 Temmuz'da oynayacak. Bu maçın 25 kişilik kadrosunu 20 Temmuz'a kadar UEFA'ya iletmesi gerekiyor. Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçının 24 saat öncesine kadar iki oyuncu değişikliği yapabilecek.

BURSA'DAN İSPANYA'YA TRANSFER OLMUŞTU
Demokratik Kongolu golcü, geçtiğimiz sezon Olympiakos formasıyla çıktığı 37 maçta; 18 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Transfermarkt verilerine göre; Bakambu'nun güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Başarılı oyuncu, 2015- 16 sezonunda Bursaspor forması altında gösterdiği muhteşem performans sayesinde 7.5 milyon euroya Villarreal'e transfer olmuştu. Transfere sıcak bakan Bakambu, bir an önce Sarı-Kırmızılı formayı sırtına geçirmek istiyor. Kongolu'ya, kariyeri boyunca toplam 49.3 milyon euroluk bonservis ödendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu! Voleybolda gurur dolu gece...
SON DAKİKA: Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangını: Alevlerle topyekün mücadele! İşte bölge bölge son durum...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bu takımla her hayal kurulur
SON DAKİKA | Fenerbahçe Dusan Tadic'i resmen duyurdu!
İstanbul’da kahreden olay: Genç polis Alp Efe Bekit şehit oldu!
‘Batı’da ülkesine bu kadar düşman sanatçı göremezsin’
Eşinden ayrıldığı için kurban kesti
Acemler-Yunuseli hattı yeni köprülerle rahatlıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan AHaber'de önemli açıklamalar: Türkiye'ye daha fazla sermaye girişi olacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Cimbom'da tüm yollar Bakambu'ya çıkıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA