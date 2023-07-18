Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir yıldız golcüyü resmen açıkladı! Süper Lig'de ses getirecek transfer...
Giriş Tarihi: 18.7.2023 19:29 Son Güncelleme: 18.7.2023 19:33

Başakşehir yıldız golcüyü resmen açıkladı! Süper Lig'de ses getirecek transfer...

DHA
Başakşehir yıldız golcüyü resmen açıkladı! Süper Lig’de ses getirecek transfer...

Süper Lig ekibi Başakşehir, son olarak İtalyan ekibi Salernitana'da forma giyen Krzysztof Piatek'i kadrosuna kattı.

İstanbul ekibi, bonservisi Hertha Berlin'de olan 28 yaşındaki Krzysztof Piatek ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli ekipten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Polonyalı Milli futbolcu Krzysztof Piatek'i üç yıllığına kadrosuna kattı. Krzysztof Piatek'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

PIATEK'TEN 4 GOL, 5 ASİST

Geride bıraktığımız sezon İtaltyan ekibi Salernitana'da forma giyen Krzysztof Piatek, 33 maçta forma giydi. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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Başakşehir yıldız golcüyü resmen açıkladı! Süper Lig'de ses getirecek transfer...
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