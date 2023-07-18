Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF; Tahkim Kurulu ve PFDK'de yeni atamalar yaptı!
Giriş Tarihi: 17.7.2023 21:42 Son Güncelleme: 18.7.2023 07:23

TFF; Tahkim Kurulu ve PFDK'de yeni atamalar yaptı!

TFF; Tahkim Kurulu ve PFDK’de yeni atamalar yaptı!

Türkiye Futbol Federasyonu; Tahkim Kurulu, PFDK, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Etik Kurulu, Amatör Disiplin Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu ve Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu'nu açıklandı. İşte tüm detaylar...

Tahkim Kurulu, PFDK, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Etik Kurulu, Amatör Disiplin Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu ve Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu açıklandı.

Tahkim Kurulu Asil Üyeler: MUSTAFA ARTUÇ (Başkan), ALAADDİN VAROL, MUSTAFA DEMİREL, BAYRAM ŞEN, ESRA ALAN, MEHMET EROL, PROF. DR. İLHAN ÜZÜLMEZ.

Tahkim Kurulu Yedek Üyeler: BÜLENT SAVTOK, YAVUZ AKSOY, BÜLENT ERNAS, ALPER TUNGA ÇEVİK, FEYZİ EROĞLU, İBRAHİM ŞAHİNKAYA.

PFDK Asil Üyeler: FATİH MADEN (Başkan), ERKAN KIRAÇ, HALİL İBRAHİM AYÇİÇEK, SİNAN SEZER, GÜLŞAH BOSTANCI BOZBAYINDIR, DOÇ. DR. SELMAN DURSUN, YUSUF ZİYA TAŞKAN.

PFDK Yedek Üyeler: NECDET BUDAK, MEHMET SAYDAM, PROF DR. BEKİR MAHMUT KAŞIKÇI, KEMAL MURTEZAOĞLU, Av. FETİH AHMET ALPARSLAN, DOÇ. DR. MEHTAP YÜCEL BODUR.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Asil Üyeler: OSMAN HAKAN ÖNCEL (Başkan), MUSTAFA ÇATTIK, DOÇ. DR. EMRAH KULAKLI, DR.ÖMER FARUK EROL, PROF. DR. ALİ PASLI, ESRA HATİPOĞLU, BATTAL YILMAZ.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Yedek Üyeler: MEHMET KIRMIZI, KENAN KENAN, MENDERES DERELİ, BİRSEN ELMAS, SERDAR YİĞİT, MEHTAP SÜMER DİNÇ.

Etik Kurulu Asil Üyeler: CELAL CANDAN (Başkan), MAHMUT FATİH ÇELİKBİLEK, ÇAĞRI SİLAHTAROĞLU, NURAY EKŞİ, DOÇ. DR. SERKAN AĞAR.

Etik Kurulu Yedek Üyeler: ENİS YETER, ALİ KEMAL ATÇEKEN, EMİR SERHAD SEYMEN, MİNE ARISOY.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu Asil Üyeler: AV. SERDAR ÖLMEZ (Başkan), MEHMET TAMÖZ, MUAZ ERGEZEN, AV. BÜNYAMİN TÜRKMENOĞLU, ALİ TÜRKER, NEVRA DİDEM YAŞAR, ORHAN AYTEKİN.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu Yedek Üyeler: FATİH KABASAKAL, AV SERKAN SOKULUOĞLU, HALİS ÇITIR, DOÇ. DR. HAKAN YAVUZ, DOÇ. DR. ORHAN EROĞLU, MURAT CEYLANİ TUĞRUL.

Kulüp Lisans Kurulu Asil Üyeler: DR. ZEYNEL KOÇ (Başkan), MUSTAFA ARIKAN (Başkan Yardımcısı), ABDÜLKADİR GÜZELOĞLU, YALÇIN MADENCİ, SAVAŞ ÇITAK, YASİN EKER, FURKAN UYSAL.

Kulüp Lisans Kurulu Yedek Üyeler: YAKUP ŞİMŞEK, AHMET TEMİZYÜREK, AYHAN DURGUN, RAMAZAN ERKUT ALPEREN, ÖMER FARUK BAŞER, MUSTAFA AKGÜLLÜ, MEHMET DOĞAN.

Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu: ÖMER GÜRSOY (Başkan), BİROL AYDIN, AYHAN YILDIRIM, KERİM VURAL, ALPASLAN ERKOÇ, Dr. ÜMRAN BAŞAR, MUSA ÇİÇEK, DR. NALAN AYVAZOĞLU, HAMZA DOĞAN

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