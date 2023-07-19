Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Cicaldau’ya Süper Lig’den 2 sürpriz talip!

Galatasaray'da transferhe hareketli günler yaşanıyor. Bir taraftan takımı güçlendirmek için önemli transfrelere imza atmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılı takımda ayrılacak oyuncuların durumu da büyük merak konusu...

6.5 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Geçen sezon 6.5 milyon Euro'ya transfer edilen ve beklentilerin altında kalan Alexandru Cicaldau bu sezon başı kampına davet almış ancak Avusturya'ya götürülmemişti. Okan Buruk Rumen orta sahanın performansını yeterli bulmadığı için kadroya dahil etmemişti.

BAŞAKŞEHİR'LE ANILDI!

26 yaşındaki orta saha oyuncusunun ismi Başakşehir'le anıldı ancak Emre Belözoğlu'nun bu transfere sıcak bakmadığı gelen haberler arasında. Başakşehir dışında Pendikspor'a önerilen Rumen futbolcuyu teknik direktör Osman Özköylü'nün de istemediği belirtiliyor.

İKİ TALİP VAR!

Galatasaray'ın değer katbetmemesi adına kiralamak istediği Alexandru Cicaldau'yu Süper Lig'den iki kulüp istiyor. Servet Çetin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Sivasspor Rumen futbolcuyu 1 yıllığına kiralamak istiyor. Sivasspor gibi Konyaspor'da Cicaldau'ya kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Transfer olduğu ilk sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan Cicaldau 5 gol, 4 asistlik performans ortaya koymuştu. Geçtiğimiz sezon başı Okan Buruk Rumen futbolcunun performansından memnun kalmadığı için oyuncu Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al İttihad Kalba takımına kiralanmıştı. Cicaldau burada 28 maçta forma giydi ve 4 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. (Fanatik)