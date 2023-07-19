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Giriş Tarihi: 19.7.2023 15:31

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Taylan Antalyalı'nın yeni takımı belli oldu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Taylan Antalyalı’nın yeni takımı belli oldu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan Taylan Antalyalı, Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezonda Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Lacivert-Mavililer, ülkemizde Karagümrük ve Antalyaspor formaları giyen 26 yaşındaki Senegalli Alassane Ndao ile anlaşmaya vardı.

Al Ahli ile olan sözleşmesini feshetmek isteyen Alassane Ndao işlemleri gerçekleştirdiği takdirde Adana Demirspor forması giyecek. Başarılı kenar forvetle 3 artı 1 yıllık mukavele imzalanması bekleniyor.

Adana Demirspor ayrıca Galatasaray'dan ayrılacak olan Taylan Antalyalı'yla da her konuda anlaşma sağladı. Taylan'ın kısa süre içerisinde Şimşekler'le sözleşme imzalayıp, yeni sezon hazırlıklarına dahil olması bekleniyor.

KİRALIK FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezonda da Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Taylan, çıktığı 33 karşılaşmada 3 gol, 5 asistlik performans sergilemişti. (Fanatik)

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Taylan Antalyalı'nın yeni takımı belli oldu!
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