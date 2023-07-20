FIFA Başkanı Infantino: Kadınlar Dünya Kupası için gerekli güvenceleri aldık

Yaşanan olayın ardandan FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Genel Sekreteri Fatma Samoura, Spor Bakanı Grant Robertson, görüşme gerçekleştirdi. Silahlı saldırının ardından Yeni Zelenda yetkililerinin çalışmalarını takdir ettiklerini dile getiren FIFA Başkanı Gianni Infantino, "En başından beri sürekli iletişim halindeyiz ve Yeni Zelanda'daki FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na katılan takımların ve taraftarların emniyeti ve güvenliği ile ilgili olarak Spor Bakanı Grant Robertson'dan gerekli güvenceleri aldık. FIFA, hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin başsağlığı dileklerini sunarken, düşüncelerimiz ve dualarımız bu trajik olayda yaralananlarla birlikte" dedi.

GRANT ROBERTSON: TURNUVANIN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA FIFA YÖNETİMİNE GEREKLİ GÜVENCELERİ VERDİK

Yeni Zelenda Spor Bakanı Grant Robertson ise şunları dile getirdi: "Bu trajik olayın ardından verdikleri destek için FIFA'ya teşekkür ediyoruz. Bu olayın FIFA Kadınlar Dünya Kupası turnuvasıyla hiçbir şekilde ilgisi ve hiçbir ulusal güvenlik endişesi yoktur. Turnuvanın güvenliği konusunda FIFA yönetimine gerekli güvenceleri verdik. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmamızla ilgili kapsamlı bir güvenlik planı var. Yaşanan olayla alakalı çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.