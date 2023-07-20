Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, reklam ve sponsorluk için Papara Elektronik Para ile anlaştı
Giriş Tarihi: 20.7.2023 19:42

Trabzonspor, reklam ve sponsorluk için Papara Elektronik Para ile anlaştı

Trabzonspor, reklam ve sponsorluk için Papara Elektronik Para ile anlaştı

Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada, Papara Elektronik Para A.Ş. arasında reklam ve sponsorluk anlaşması imzalandığı belirtildi.

Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada, Papara Elektronik Para A.Ş. arasında reklam ve sponsorluk anlaşması imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Trabzonspor ile Papara Elektronik Para A.Ş. birlikte finansal ürünler geliştireceğine vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Papara Elektronik Para A.Ş, Trabzonspor logolu Papara Kart ihraç etme, A takımımızın giydiği resmi kıyafetlerde görünürlük, stadyum içi ve dışındaki mecralarımızda marka bulundurma, sosyal medya ve dijital iş birlikleri gibi hakların sahibi olmuştur. Yapılan anlaşma 2023-2024 sezonunu kapsamakta olup, Papara Elektronik Para A.Ş., işbu anlaşma karşılığında KDV hariç 2 milyon avro peşin ödeme yapacaktır."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: PKK’nın finans ağına darbe! Örgütün para kasası Konya’da gözaltına alındı
Son dakika: Başkan Erdoğan "Çağrımı yineliyorum" diyerek açıkladı! Uluslararası topluma "KKTC" çağrısı
200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte YKS düşük puanla alan 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları listesi 2022!
Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına yeni isim
İYİ Parti'de derin kriz! Ethem Baykal'dan şok paylaşımlar: Dikkat çeken FETÖ vurgusu...
Son dakika: MSB'den flaş tahıl koridoru açıklaması: Rus personeli İstanbul'dan ayrıldı! Bedelli askerlik ücreti belli oldu
İmamoğlu'nun darbe toplantısının ardından CHP'de hareketlilik! Kılıçdaroğlu MYK'yı olağanüstü topladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Gösterge ülke: Suudi Arabistan
Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde LGBT sapkınlığı! Çocukları böyle hedef aldılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, reklam ve sponsorluk için Papara Elektronik Para ile anlaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA