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Giriş Tarihi: 21.7.2023 12:38 Son Güncelleme: 21.7.2023 12:42

Galatasaray'dan tarihi sponsorluk anlaşması! Cimbom'a dev gelir...

İHA
Galatasaray’dan tarihi sponsorluk anlaşması! Cimbom’a dev gelir...

Galatasaray Futbol Takımı’nın maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde bulunan stadyumun isim sponsoru RAMS Global oldu.

Galatasaray 2023-2024 sezonundan itibaren geçerli olacak stadyum isim sponsorluğu kapsamında RAMS Global ile anlaştı. Sarı-kırmızılıların stat ismi 5 yıl boyunca RAMS Park olacak. İsim ve sponsorluk anlaşmasının imza töreni Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleşti. Toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve RAMS Türkiye CEO'su Devran Bülbül katıldı.

GALATASARAY BU ANLAŞMAYLA 213 MİLYON 600 BİN TL GELİR ELDE EDECEK.
Toplantıda konuşan Devran Bülbül anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Rams Global'in kalbi şimdi Türk sporu için atacak. Galatasaray Türkiye'nin en köklü ve prestijli kulüplerinden biridir. 6 farklı ülkede faaliyet gösteriyoruz. Hayatın her alanında insanların yanında olmak için çalışıyoruz. Galatasaray tarihi başarılarla dolu, Türkiye'nin gururu olmuştur. Bu gurur bize emanettir. Türk sporuna değer katmak istiyoruz. Bu topraklara ve Türk sporuna inanıyoruz. Bu anlamlı iş birliği için Galatasaray yönetimine teşekkür ederim" diye konuştu.
Kazakistan'ın önemli şirketlerinden biri olduğunu ifade eden Erden Timur, "Çok ciddi yatırım yapıyorlar. Bu iş birliğinin her anlamda değer katacağını düşünüyorum. Bizim için önemli ve gurur verici. RAMS ailesine çok teşekkür ederim" değerlendirmesinde bulundu.

DURSUN ÖZBEK: "BU ANLAŞMA YENİ İŞ BİRLİKLERİ AÇISINDAN BİR ADIM OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Sponsorluk için RAMS Global'e teşekkür eden Dursun Özbek, "Zor bir dönemde destek oluyorlar. Ülkemiz topraklarında doğup, uluslararası bir marka haline gelmiştir. Çok önemli bir firma. Ben bugün başlayan birlikteliğin büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Galatasaray şanlı tarihiyle, ilkleri ve enleri başarmış ve Türkiye'nin gururu olmuştur. Şimdi de hedefimiz geçmişte olduğu gibi Avrupa'daki kupaları müzemize getirmek. Yaptığımız anlaşmanın önümdeki dönemde yeni iş birlikleri açısından bir adım olacağını düşünüyorum. Bu anlaşmanın Galatasaray'a ve RAMS Global'e hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnanıyorum ki her zaman olduğu gibi taraftarımız stadımızı dolduracak. Kazanacağımız Avrupa kupasını hep birlikte şölen havasında kutlayacağız" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından imza töreni ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

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Galatasaray'dan tarihi sponsorluk anlaşması! Cimbom'a dev gelir...
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