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Giriş Tarihi: 22.7.2023 19:32 Son Güncelleme: 22.7.2023 19:39

Fenerbahçe, UEFA kadrosunu açıkladı! Yeni transfer o listede yok...

DHA
Fenerbahçe, UEFA kadrosunu açıkladı! Yeni transfer o listede yok...

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Moldova takımı Zimbru Chisinau ile karşılaşacak Fenerbahçe, oyuncu listesini UEFA’ya bildirdi.

Sarı-lacivertlilerin açıkladığı A Liste'de Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Gustavo Henrique, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden, Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Serdar Dursun yer alıyor.

Açıklanan B Liste'de ise Yusuf Kocatürk, Yiğit Efe Demir, Muhammet İmre, Ahmet Necat Aydın, Efekan Karayazı, Kaan Akyazı, Muhammed Doğukan Demir, Erkan Arda Çağdaş ve Bora Aydınlık bulunuyor.

Sarı-lacivertilerin yeni transferi Rodrigo Becao açıklanan listede yer almadı.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında 26 Temmuz Çarşamba günü sahasında Zimbru Chisinau ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe, UEFA kadrosunu açıkladı! Yeni transfer o listede yok...
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