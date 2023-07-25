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Giriş Tarihi: 25.7.2023 10:08

Saiss'in ayrılığı sonrası Montero'ya gün doğdu!

Saiss’in ayrılığı sonrası Montero’ya gün doğdu!

Beşiktaş’ta Saiss’in resmen ayrılması ve trafik magandasının saldırısına uğrayan Emrecan’ın ilk yarıyı kapatması, kiralık gönderilmesi beklenen İspanyol stoperin kadroda kalma şansını bir hayli artırdı.

Kartal'da Francisco Montero için yapılan planlar değişti. Bonservisiyle birlikte veya kiralık gönderilmesi düşünülen İspanyol stoperin kadroda kalma ihtimali ciddi biçimde yükseldi.

Romain Saiss'in dün ayrılması ve trafik magandasının saldırısına uğrayan Emrecan Uzunhan'ın ilk yarıyı kapatması nedeniyle Montero'ya gün doğdu. Sol stoper pozisyonunda görev yapan 24 yaşındaki futbolcunun takımda kalma şansının bir hayli arttığı ifade edildi.

Siyah-beyazlılarda, Saiss'in ayrılması ve Emrecan'ın sakatlığı nedeniyle Omar Colley ile Montero dışında sol stoper kalmadı. Bu durumu yardımcıları ve yönetimle birlikte değerlendiren teknik direktör Şenol Güneş'in Montero'nun kadroda tutulması fikrine sıcak bakmaya başladığı aktarıldı.

Kartal'da sağ stoper pozisyonunda ise Daniel Amartey'in yanı sıra Necip ve Tayyip Talha bulunuyor. Çapraz bağ ameliyatı geçiren Tayyip Talha'nın 3-4 ay daha sahalardan uzak kalması bekleniyor. Siyah-beyazlılar bu nedenle mali şartların oluşması halinde sağ stopere bir takviye daha yapacak. Yeni bir stoperin gelmemesi halinde ise orta saha oyuncusu olan ancak savunmada da görev yapabilen Jean Onana bu bölgede kullanılacak.

Bu arada Kartal çift antrenmanla KF Tirana ile yarın oynayacağı Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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Saiss'in ayrılığı sonrası Montero'ya gün doğdu!
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