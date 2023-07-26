Patrick Kluivert: 2 maçta da iyi sonuç almak istiyoruz

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında yarın CFR Cluj'a konuk olacak. Yarın saat 20.30'da Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Elchin Masiyev düdük çalacak. Masiyev'in yardımcılıklarını ise Elshad Abdullayev ve Parvin Talibov üstlenecek. Yarın oynanacak mücadele öncesinde Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve takım kaptanlarından Benjamin Stambouli, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kendi takımının gücüne ve oynayacağı oyuna odaklanacağını söyleyen Patrick Kluivert, "Patrick Kluivert, "Rangelo Janga ile milli takımda iyi bir çalışma süremiz var. Hem uzun boylu hem de kale önünde etkili bir futbolcu. Rakip takımla alakalı şunu söyleyebilirim. Onlara çok fazla bakmayacağım. Kendi takımımın gücüne, yapabileceklerine bakacağım. Biz bunun için hazırlandık, bunun için buradayız" diye konuştu.

"2 MAÇTA DA İYİ SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ"

Teknik direktörlükte ilk deneyimi olmadığını ancak Adana Demirspor ile ilk kez resmi bir maça çıkacağını hatırlatan Kluivert, "İlk deneyimim değil. Daha öncesinde de hocalık yaptım. Ancak Adana Demirspor ile ilk deneyimi yaşıyorum. Adana Demirspor için de heyecan verici bir süreç. Hangi takım çıkarsa çıksın bizim için heyecan verici bir süreç olacak. Kulübümüzün tarihindeki ilk Avrupa maçı. Tabii ki biz burada adım adım ilerliyoruz. Şimdilik 2 maçlık bir serüven. Her 2 maçta da iyi sonuç almak istiyoruz. Bunun için adım adım, maç maç gidiyoruz. Hem Adana Demirspor tarihi hem de bizim için heyecan verici. Bütün oyuncularımızda o heyecanı hissedebiliyoruz. Burada olduğumuz için mutluyuz" şeklinde konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN BİZ RAKİBE NEREDE, NE ZAMAN ZARAR VEREBİLİRİZ BUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Cluj'un geçtiğimiz sezona göre teknik direktör değişikliği yaşaması ve bu sezon kadrosuna 12 oyuncu katmasının kendilerini nasıl etkileyeceği üzerine gelen bir soruya Kluivert, şöyle cevap verdi:

"Son 2 maçını seyrettim. Organize olan, birlikte oynayan, kendi mantalitesinde oynayan bir takım. Önemli olan biz rakibe nerede, ne zaman zarar verebiliriz bunu düşünüyoruz. Takım nerede reaksiyon gösterebilir. Top kaybında, topa sahip olduğumuzda gösterdiğimiz reaksiyonlar çok önemli geçiş oyununda. Tabii ki rakibimize saygı duyuyoruz."

"ONYEKURU SAKAT DEĞİL"

Onyekuru'nun neden Avrupa kadrosuna alınmadığı hakkında da konuşan Kluivert, "Onyekuru sakat değil. Sadece oyuncunun kulüple alakalı belirli bir noktaları var. Oradaki detayları tabii ki size vermeyeceğim. Kendisi şu an gayet iyi, formda" dedi.

BENJAMİN STAMBOULİ: YARIN OYNANACAK MAÇ İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ

Yarın oynanacak maç hakkında düşüncelerini paylaşan Benjamin Stambouli, "Tabii ki çok heyecanlıyız. Hedefimiz burada oynamaktı. Sezona bu şekilde, böyle bir maçla başlamak bizim için gerçekten mutluluk verici. Elimizden gelen her şeyi yaparak, istediğimiz sonucu almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZ BİZDEN NE İSTİYOR ONLARI ANLAMAYA ÇALIŞTIK"

Yeni teknik direktör Patrick Kluivert'in oyun sistemini anlamak için çalışmalar yaptıklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, "Son 1 aydır beraber çalışıyoruz gibi gözükse de aslında bundan daha kısa bir süre. Bu bizim için bir dezavantaj gibi gözükse de hızlı bir şekilde hem biz hocamıza ne verebiliriz, hem de hocamız bizden ne istiyor onları anlamaya çalıştık. En iyi şekilde çalıştık, hazırlandık. Kimyamızın tutması açısından bu maç bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

"YAŞINIZ NE OLURSA OLSUN, BÖYLE BİR HOCAYLA ÇALIŞMAK HEPİMİZ İÇİN POZİTİF"

Teknik direktör Kluivert ile çalışmanın nasıl bir duygu olduğu yönünde gelen bir soru üzerine Stambouli, "Şu anda 33 yaşında deneyimli bir futbolcuyum. Belki 20 yaşında genç bir futbolcu olsam daha fazla etkilenebilirdim. Ama tabii ki böylesine eski, büyük bir futbolcuyla çalışmak çok önemli. Futbolda bazı hocalar çok büyük olmalarına rağmen geçmişlerinde futbol yok. Bizim hocamızın geçmişinde futbol var. Sahaya daha yakın bir insan. Bize tavsiyeler verdiğinde almaya, uygulamaya çalışıyoruz. Yaşınız ne olursa olsun, böyle bir hocayla çalışmak hepimiz için pozitif" dedi.

"CLUJ'A SAYGIMIZ SONSUZ"

Rakiplerine saygı duyduklarını söyleyen Benjamin Stambouli, şu ifadeleri kullandı:

"Ben rakip takımla alakalı yorum yapmayı seven bir futbolcu değilim. Konoplyanka'ya imza attırdılar. Eski takım arkadaşım. Onun burada olması beni mutlu ediyor. Dediğim gibi rakip takımla ilgili yorum yapmıyorum. Tabii ki Cluj'a saygımız sonsuz."

"KONOPLYANKA'NIN BİZE KARŞI OYNAMAMASI İYİ"

Eski takım arkadaşı Konoplyanka ile ilgili düşünceleri sorunlar Stambouli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok iyi bir futbolcu. Baskıyı kaldırabilecek bir isim. Hem kanat olarak tehditkar bir oyuncu olabiliyor hem de önemli maçlarda baskıyı kaldırabilen bir isim. Dortmund'a karşı oynadığımız bir derbi maçı hatırlıyorum. O baskının altında müthiş bir performans vermişti. Bize karşı oynamaması bence iyi."

MAÇIN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Adana Demirspor, Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenman, ısınma hareketleri ve istasyon çalışmalarıyla başladı. Dar alanda top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarın oynanacak mücadelenin taktik çalışması gerçekleştirildi.



