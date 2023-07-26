TRANSFER HABERLERİ: Bayern Münih’ten Kane ve Mane için resmi açıklama geldi

Hainer, Kane transferine ilişkin sorulan soruya verdiği cevapta, "Bundesliga'nın artık çok fazla uluslararası yıldıza sahip olmadığını düşünüyorum. Bayern Münih her zaman Bundesliga'yı daha ilgi çekici hale getirmek için uluslararası yıldızlar bulmaya çalışan kulüptür. Harry Kane de bu doğrultuda ilgi çekici bir isim. İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı ve gol krallıkları yaşamış bir oyuncu. Bundesliga için çok iyi olacağına eminim" açıklamalarında bulundu.

PSG DE HARRY KANE'İ İSTİYOR

Fransa Ligue 1'de geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezona Luis Enrique yönetiminde hazırlanan Paris Saint Germain'de Kylian Mbappe kirizi çözülmüş değil. ESPN'nin haberine göre; Bayern Münih'in yıldız transferinde öncelikli hedefi olan Harry Kane için yarışta PSG de var.. Haber detayında Fransız kulübünün, Tottenham'a İngiliz oyuncu için 100 milyon Euro ödemeyi gözden çıkarmış durumda olduğu yazıldı.