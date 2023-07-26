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Giriş Tarihi: 26.7.2023 14:32

TRANSFER HABERLERİ: Bayern Münih'ten Kane ve Mane için resmi açıklama geldi

TRANSFER HABERLERİ: Bayern Münih’ten Kane ve Mane için resmi açıklama geldi

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, kadrolarına katmak istedikleri Tottenhamlı Harry Kane'le ilgili konuştu. Hainer ayrıca yıldız oyuncuları Sadio Mane'nin de Al Nassr ile görüştüğünü doğruladı.

Bayern Münih, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için Tottenham'ın yıldız forveti Harry Kane'i transfer etme konusunda oldukça kararlı. Alman basınından Kicker'ın sorularını yanıtlayan Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Harry Kane'i kadroya katmak istediklerini söyledi.

Hainer, Kane transferine ilişkin sorulan soruya verdiği cevapta, "Bundesliga'nın artık çok fazla uluslararası yıldıza sahip olmadığını düşünüyorum. Bayern Münih her zaman Bundesliga'yı daha ilgi çekici hale getirmek için uluslararası yıldızlar bulmaya çalışan kulüptür. Harry Kane de bu doğrultuda ilgi çekici bir isim. İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı ve gol krallıkları yaşamış bir oyuncu. Bundesliga için çok iyi olacağına eminim" açıklamalarında bulundu.

PSG DE HARRY KANE'İ İSTİYOR
Fransa Ligue 1'de geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezona Luis Enrique yönetiminde hazırlanan Paris Saint Germain'de Kylian Mbappe kirizi çözülmüş değil. ESPN'nin haberine göre; Bayern Münih'in yıldız transferinde öncelikli hedefi olan Harry Kane için yarışta PSG de var.. Haber detayında Fransız kulübünün, Tottenham'a İngiliz oyuncu için 100 milyon Euro ödemeyi gözden çıkarmış durumda olduğu yazıldı.

SADIO MANE, AL NASSR YOLCUSU
Bu arada Sadio Mane'nin de Bayern Münih macerası kısa sürecek gibi... Bayern Başkanı Herbert Hainer, Sadio Mane'nin Al-Nassr ile transfer görüşmeleri yaptığını itiraf etti. Hainer, yıldız futbolcunun menajerinden görüşmeyle ilgili bilgi aldıklarını belirtti. Sadio Mane'nin menajeri Björn Bezemer'in bu hafta Al-Nassr ile pazarlık masasına oturacağı kaydedildi.

BAYERN MÜNİH 32 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Bayern Münih, Sadio Mane'yi geçtiğimiz sezon başında Liverpool'dan 32 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. 31 yaşındaki Senegalli yıldız, 2022-23 sezonunda Alman devi ile 38 maça çıktı ve 12 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi. Sadio Mane'nin Bayern Münih ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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TRANSFER HABERLERİ: Bayern Münih'ten Kane ve Mane için resmi açıklama geldi
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