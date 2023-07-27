Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Adana Demirspor, Avrupa defterini açıyor! İlk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 27.7.2023 19:31 Son Güncelleme: 27.7.2023 19:33

Son dakika haberleri: Adana Demirspor, Avrupa defterini açıyor! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Adana Demirspor, Avrupa defterini açıyor! İlk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Romanya temsilcisi Cluj'a konuk oluyor. Tarihinde ilk kez Avrupa sahnesine çıkan mavi-beyazlı ekip, mücadeleyi kazanarak rövanş maçı öncesi avantaj elde etmek istiyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

Adana Demirspor, Romanya ekibi Cluj ile saat 20.30'da Constantin Radulescu Stadı'nda karşılaşacak. Mücadeleyi Azerbaycan Futbol Federasyonundan hakem Elchin Masiyev yönetecek. Müsabakanın rövanşı, 3 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak.

İLK 11'LER

Cluj: Sava, Kresic, Ajeti, Morgan, Manea, Cvek, Tachtsidis, Avounou, Camora, Birligea, Betancor.
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Akintola, Cherif Ndiaye.

Adana Demirspor-CFR Cluj eşleşmesinde tur atlayacak taraf, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Osijek(Hırvatistan)-Zalaegerszegi TE (Macaristan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Son dakika haberleri: Adana Demirspor, Avrupa defterini açıyor! İlk 11'ler belli oldu...
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