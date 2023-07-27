Son dakika haberleri: Adana Demirspor, Avrupa defterini açıyor! İlk 11’ler belli oldu...

Adana Demirspor, Romanya ekibi Cluj ile saat 20.30'da Constantin Radulescu Stadı'nda karşılaşacak. Mücadeleyi Azerbaycan Futbol Federasyonundan hakem Elchin Masiyev yönetecek. Müsabakanın rövanşı, 3 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak.
İLK 11'LER
Cluj: Sava, Kresic, Ajeti, Morgan, Manea, Cvek, Tachtsidis, Avounou, Camora, Birligea, Betancor.
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Akintola, Cherif Ndiaye.
Adana Demirspor-CFR Cluj eşleşmesinde tur atlayacak taraf, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Osijek(Hırvatistan)-Zalaegerszegi TE (Macaristan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.