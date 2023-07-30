Cazibe merkezi Galatasaray! Icardi, Zaha, Angelino, Halil...

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezona transferin de şampiyonu olarak başlıyor. İcardi'ye kavuşan sarı-kırmızılılar, transfer döneminde ezeli rakiplerine çalımları atarken oyuncuların da tercih merkezi oldu. İşte yıldız yağmurundaki detaylar: AL-Hilal ve Al-Shabab, Mauro İcardi'ye yıllık 20 milyon Euro ödemeye hazırdı. Arjantinli golcü, Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifleri Galatasaray için kabul etmedi ve kulübü PSG'yi bonservisinde indirime zorlayıp 10 milyon Euro'ya inmesini sağladı.

Fenerbahçe'nin elinden kapılan Fildişi Sahilli Wilfried Zaha da Mauro İcardi gibi Suudi Arabistan'dan astronomik teklif aldı. 3 yıl için 45 milyon Euro'yu kabul etmeyen Fildişili yıldız, Şampi- yonlar Ligi faktörüyle sarı-kırmızılı kulübü seçti.

Beşiktaş'ı son ana kadar bekleten Halil Dervişoğlu'nun tercihi siyah-beyazlılar yerine daha önce de oynadığı G.Saray oldu. Dubai ekibi Al-Nasr'daki kontratında 3.5 milyon Euro yazan Cedric Bakambu, Galatasaray'a 1.5 milyon Euro'ya imza attı. Rotasını yeniden Avrupa'ya çevirdi.

Angelino, kulübü Leipzig'e sarı- kırmızılılar için rest çekti. Diğer teklilerle ilgilenmeyen İspanyol sol bek, Almanya'da kazandığı ücretin aynısına (2.3 milyon Euro) Galatasaray'a imza attı. Günay Güvenç de Galatasaray'a gelmek için Gaziantep FK'daki 100 bin Euro alacağından feragat etti. İki kulüp arasındaki görüşmelerde sona gelindi.





CEDRİC BAKAMBU FORMAYA KOŞUYOR

Zalgiris Vilnius ile çarşamba günü oynanacak yonlar Ligi faktörüyle sarı-kırmızılı kulübü seçti. rövanş maçı öncesinde herkesin gözü kulağı Cedric Bakambu'da. İlk maçta santrfor olarak Barış Alper Yılmaz oynarken, maçın devamında Halil Dervişoğlu bu pozisyona geçmişti. Demokratik Kongolu forvet idmanlara başlarken teknik heyet de forma için oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Teknik heyet Bakambu için kararını salı günü yapılacak son idmanda verecek.





HELAL OLSUN SANA MATA

G.Saray'dan ayrılırken verdiği mesajlarla gönülleri kazanan Juan Mata'nın depremzedelere büyük bir yardımda bulunduğu ortaya çıktı. Ülkemizde yaşanan 'Asrın Felaketi' olarak görülen depremi unutmayan Mata, Galatasaray'daki bir aylık maaşı olan 190 bin Euro'luk (5.6 milyon TL) alacağını depremzedelere bağışladı. İspanyol oyuncu, daha önce de "Omuz Omuza" isimli yardım kampanyasına 4 milyon TL'lik bağışta bulunmuştu.



METİN ÖZTÜRK'TEN AVRUPA MESAJI

Galatasaray'ın kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen vefatının 72. yılında kabri başında anıldı. 2. Başkan Metin Öztürk, "Ali Sami Yen'in bize emrettiği gibi Galatasarayımız, Türkiye'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil edecek" ifadelerini kullandı. G.Saray heyeti sonrasında ise Beşiktaş'ın eski başkanı Süleyman Seba'nın da kabrini ziyaret etti.