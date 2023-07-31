Adana Demirspor’da Manev ve Akintola rövanş maçı öncesi konuştu

AKİNTOLA: GOL VE ASİST YAPMAYI HER ZAMAN İSTİYORUM

Akintola ise Kluivert'ın sistemine adapte olmaya çalıştıklarını belirterek, "Sezonun ilk maçıydı ve alınan beraberliğin; iyi bir netice olduğuna inanıyorum. Şimdi evimizde, kendi taraftarımızın önünde oynayacağız. Elimizden geleni yapıp, galip gelmek istiyoruz. Daha iyi işler yapabilirim, daha iyi oynayabilirim. Hocamız bizden sürekli en iyisini istiyor. Bunu antrenmanlarda da görüyoruz. Ben de takıma destek olmak adına, goller ve asistler yapmayı her zaman istiyorum" dedi.