Fenerbahçe, Zimbru maçına hazır

Maçın oynanacağı Zimbru Stadyumu'nda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen idmana oyuncular koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda 5-0'lık ilk maçın ardından deplasmanda Zimbru'ya konuk olacak. Zimbru Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada İrlanda Futbol Federasyonundan Rob Harvey düdük çalacak.