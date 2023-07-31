Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, Zimbru maçına hazır
Giriş Tarihi: 31.7.2023 21:58

Fenerbahçe, Zimbru maçına hazır

DHA
Fenerbahçe, Zimbru maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2’nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda yarın oynayacağı Zimbru maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Maçın oynanacağı Zimbru Stadyumu'nda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen idmana oyuncular koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda 5-0'lık ilk maçın ardından deplasmanda Zimbru'ya konuk olacak. Zimbru Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada İrlanda Futbol Federasyonundan Rob Harvey düdük çalacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde flaş gelişme! Katilin ifadesi ortaya çıktı
Ümit Özdağ’dan muhalefeti karıştıracak sözler! ‘İlk kez açıklıyorum’ diyerek bombayı patlattı: Kılıçdaroğlu’na oy vermediler
CHP'de yeni skandal! Canan Kaftancıoğlu yardım kartlarını dağıtmayı unutmuş
İzmir’in kasasını boşalttı kalem kalem satıyor
Esenyurt
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP’nin eski avukatı kirli medya ilişkileri SABAH’a anlattı: Besleme medya İSKİ skandalı gibi patlayacak
7’li koalisyonda yerel seçim çatlağı! Küfürbaz Lütfü’den 3 büyükşehir mesajı
“Esencılıs” rehabilatasyona alınmalı Sayın Vali
AK Partili Özcan tek tek ortaya çıkardı! 'Yavaş’ belediyeciliği fiyaskosu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, Zimbru maçına hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA