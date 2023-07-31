Fenerbahçe’nin Nicolas Dominguez’e teklifi belli oldu!

Merkez orta sahaya 1. sınıf takviye peşinde olan Fenerbahçe Bologna'da forma giyen Nicolas Dominguez'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. 25 yaşındaki Arjantinli merkez orta saha için Fenerbahçe'nin İtalyan kulübüne 2 teklif sunduğu öğrenildi.

İlki 12 milyon Euro. Diğer seçenek ise 9+5 milyon Euro'lu bonusların yer aldığı teklif. Gelen bilgilere Bologna ekibi de 15 milyon Euro'nun altına inmiş durumda. Ancak kesin anlaşma sağlanmış değil. Nicolas Dominguez transferinde bu hafta önemli bir gelime olabileceği ifade ediliyor. 25 yaşında ve 1.75 boyunda olan Nicolas Dominguez merkez orta saha dışında ön liberoda da görev yapabiliyor. Dominguez 11 kez Arjantin formasını da giymiş bir isim. (Takvim)