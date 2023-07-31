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Giriş Tarihi: 31.7.2023 11:35

Son dakika haberleri: Arda Güler için tarihi itiraf! Beşiktaş'ın kapısından dönmüş...

Son dakika haberleri: Arda Güler için tarihi itiraf! Beşiktaş’ın kapısından dönmüş...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de gösterdiği performansla devlerin ilgisini çeken ve Real Madrid'e imza atan Arda Güler'in altyapıda Beşiktaş'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı. Yaşananları anlatan kongre üyesi Altan Akdil, kulüp yöneticisinden ‘Ben varım. Hocalarım var. Sana mı kalmış’ sözleriyle durdurulduğunu aktardı.

Uzun süredir takım antrenmanlarına katılamayan Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'le ilgili olay bir gerçek ortaya çıktı. Beşiktaş Altyapısı'nda yıllardır büyük emekler veren kongre üyesi Altan Akdil, flaş bir iddiada bulundu Arda'nın Beşiktaş altyapısının kapısından döndüğünü söyledi.

'SERGEN'DEN GERİ KALIR YANI YOK' DEDİ

Akdil, "Gençlerbirliği'nden Metin Altınay hoca aradı. 'Abi gel çıplak gözle izle. Sergen Yalçın'ı da izleyip Beşiktaş'a getiren sensin. Birçok ismi de. Vallahi Sergen'den geri kalır yanı yok' dedi. Dönemin Başkanı Fikret Orman'ı aradım. Bu konuşmayı aktardım. 'Git bak. Hallet mutlaka' dedi. Arda 12 yaşındaydı. Aynı şimdiki gibi oynadı maçta. Maç sonu konuştuk, arayıp söyledim. 'Altyapı sorumlusu Metin Albayrak ile görüş, yanlış olmasın' denildi" diyerek sözlerine devam etti:

'TRANSFER METİN ALBAYRAK'IN EGOSU YÜZÜNDEN OLMADI'

"Fulya'ya Albayrak'ın yanına gittim. 'Ben varım. Hocalarım var. Sana mı kalmış' gibi tepkilerde bulundu. Maalesef şahsi egosu yüzünden olmadı. Arda bu duruma üzülüp ağladı. Başkan telefona çıkmadı. Kendisine mektup yazdım. Hem postaya verdim hem de telefondan ilettim. Tüm bu çabalara karşın sonuç alınamadı. Bunun üzerine Metin Altınay, Fenerbahçe Altyapı Sorumlusu Müjdat Yetkiner'i aramış. Müjdat, hemen gidip almış." (Fanatik)

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Son dakika haberleri: Arda Güler için tarihi itiraf! Beşiktaş'ın kapısından dönmüş...
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