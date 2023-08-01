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Giriş Tarihi: 1.8.2023 08:08

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’ın 7. harikası Kerem Demirbay

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’ın 7. harikası Kerem Demirbay

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transferleri ardı ardına sıralayan Galatasaray yönetimi, bir aydır peşinde olduğu gurbetçi orta saha oyuncusu için Leverkusen ile anlaştı.

Yaptığı takviyelerle transfer dönemine damgasını vuran Galatasaray; Angelino, Halil Dervişoğlu, Bakambu, Zaha ve İcardi'yi kadrosuna kattı. Yedek kaleci olarak Gaziantep FK'dan Günay Güvenç'le kesin anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı kulüp, 7. takviyesini de Leverkusen'den Kerem Demirbay ile gerçekleştirdi. Gurbetçi orta saha için bir aydır çalışan yönetim, sonunda Almanlarla el sıkıştı. 30 yaşındaki oyuncu, bu hafta Florya'ya gelecek. 2017'de Almanya A Milli Takımı'nı seçen Kerem, TFF'de değişen statü ile yabancı sayılmıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’ın 7. harikası Kerem Demirbay
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