Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’ın 7. harikası Kerem Demirbay

Yaptığı takviyelerle transfer dönemine damgasını vuran Galatasaray; Angelino, Halil Dervişoğlu, Bakambu, Zaha ve İcardi'yi kadrosuna kattı. Yedek kaleci olarak Gaziantep FK'dan Günay Güvenç'le kesin anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı kulüp, 7. takviyesini de Leverkusen'den Kerem Demirbay ile gerçekleştirdi. Gurbetçi orta saha için bir aydır çalışan yönetim, sonunda Almanlarla el sıkıştı. 30 yaşındaki oyuncu, bu hafta Florya'ya gelecek. 2017'de Almanya A Milli Takımı'nı seçen Kerem, TFF'de değişen statü ile yabancı sayılmıyor.