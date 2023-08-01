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Giriş Tarihi: 1.8.2023 19:19 Son Güncelleme: 1.8.2023 19:22

Son dakika haberleri: Temsilcimiz Fenerbahçe Zimbru'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Temsilcimiz Fenerbahçe Zimbru’ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Moldova'nın Zimbru ekibiyle deplasmanda karşılaşıyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte Zimbru - Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi maçının tüm detayları...

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunnda 5-0 mağlup ettiği Zimbru'ya konuk oluyor. Zimbru Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı İrlanda Futbol Federasyonundan Rob Harvey yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Zimbru: Mostovei, Macritchii, Stefan, Burghlu, Misaraş, Damaşcan, Dedechko, Djou, Soumah, Samiev, Coruntu.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi, Serdar, Luan Peres, Ferdi, İsmail Yüksek, Crespo, Tadic, İrfan Can, Batshuayi, Joshua King.

Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçtan Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King'in golleriyle 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, rövanş öncesi tur için avantajlı bir skora elde etti.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 256. RANDEVUSUNA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Moldova'nın Zimbru takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 256. mücadelesine çıkacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk karşılaşmayı Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King'in golleriyle 5-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 96. galibiyetine imza attı.

Geride kalan 255 mücadelede 104 mağlubiyet ve 55 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 331 kez havalandırırken kalesinde ise 367 gol gördü.

FENERBAHÇE KONFERANS LİGİ'NDE İLK GALİBİYETİNİ ZİMBRU KARŞISINDA ALDI

Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçı farklı kazanan sarı-lacivertliler, aynı zamanda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetine de imza attı.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasına ilk katıldığı sezon, İstanbul'da 17 Şubat ve deplasmanda da 24 Şubat 2022'de oynanan play-off turu maçlarında, Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2'lik skorlarla yenilerek elenmişti.

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Son dakika haberleri: Temsilcimiz Fenerbahçe Zimbru'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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