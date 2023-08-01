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Giriş Tarihi: 1.8.2023 13:37

Trabzonspor rotasını Marko Pjaca'ya çevirdi

Trabzonspor rotasını Marko Pjaca’ya çevirdi

Transferin hızlı takımlarından biri olan Trabzonspor şoku yaşıyor. Nenad Bjelica'nın en çok istediği isim olan Orsic'in sezonu kapattığı haberiyle şoka uğrayan Bordo-mavili takım son olarak da Benkovic'in burnunun kırılması yönetimi başka isimlere yönlendirdi. Bu isimlerden bir tanesi de Juventus'a forma giyen Marko Pjaca olduğu iddia edildi.

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Mislav Orsic'in çapraz bağının yırtılması ve sezonu kapatması haberiyle yıkılan camia, yeni transfer için kolları sıvadı. Nenad Bjelica'nın onayını alan yönetim, Juventus'ta forma giyen deneyimli oyuncu Marko Pjaca'yı gündemine aldı.

YÖNETİM OYUNCUNUN ŞARTLARINI SORDU

Bordo-mavili takım sol kanat için Marko Pjaca ismini gündemine aldı. 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu için Juventus ile görüşmeyi planlayan yönetim, daha önce Torino ve Empoli'de kiralık olarak forma giyen Pjaca'nın şartlarını sordu.

Juventus, piyasa değeri 1.7 milyon Euro olan Pjaca için gelecek tekliflere sıcak bakıyor.

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Trabzonspor rotasını Marko Pjaca'ya çevirdi
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