Trabzonspor rotasını Marko Pjaca’ya çevirdi

YÖNETİM OYUNCUNUN ŞARTLARINI SORDU

Bordo-mavili takım sol kanat için Marko Pjaca ismini gündemine aldı. 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu için Juventus ile görüşmeyi planlayan yönetim, daha önce Torino ve Empoli'de kiralık olarak forma giyen Pjaca'nın şartlarını sordu.