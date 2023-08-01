Trabzonspor rotasını Marko Pjaca’ya çevirdi

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Mislav Orsic'in çapraz bağının yırtılması ve sezonu kapatması haberiyle yıkılan camia, yeni transfer için kolları sıvadı. Nenad Bjelica'nın onayını alan yönetim, Juventus'ta forma giyen deneyimli oyuncu Marko Pjaca'yı gündemine aldı.
YÖNETİM OYUNCUNUN ŞARTLARINI SORDU
Bordo-mavili takım sol kanat için Marko Pjaca ismini gündemine aldı. 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu için Juventus ile görüşmeyi planlayan yönetim, daha önce Torino ve Empoli'de kiralık olarak forma giyen Pjaca'nın şartlarını sordu.
Juventus, piyasa değeri 1.7 milyon Euro olan Pjaca için gelecek tekliflere sıcak bakıyor.