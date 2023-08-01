Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sol arka adalesinde spazm bulunan Stefano Denswil, üst adalesinde spazm bulunan Hüseyin Türkmen, sağ kasığında spazm bulunan Umut Bozok ile sakatlıkları devam eden Benkovic, Siopis ve Fernandez çalışmada yer almadı. Hakan Yeşil ise izinli olduğu gerekçesiyle antrenmanda yer almazken Trabzonspor, 4 Ekim cuma günü 1461 Trabzon FK ile hazırlık karşılaşması yapacak.