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Giriş Tarihi: 3.8.2023 09:32 Son Güncelleme: 3.8.2023 09:38

SON DAKİKA: Galatasaray, Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı

SON DAKİKA: Galatasaray, Kerem Demirbay’ın maliyetini açıkladı

Galatasaray, Kerem Demirbay transferi için Bayer 04 Leverkusen'e 3.7 bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu. 3 sezonluk anlaşmaya varılan Kerem Demirbay'a da yıllık 1 milyon Euro ödeneceği açıklandı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 3 yıllık anlaşma sağladığı Kerem Demirbay transferinin maliyetini duyurdu. Sarı-Kırmızılılar Bayer 04 Leverkusen ekibine 3.7 milyon Euro bonservis bedeli, futbolcuya da her sezon için 1 milyon Euro ödeyecek.

Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 3.700.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

"Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 1.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

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SON DAKİKA: Galatasaray, Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
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