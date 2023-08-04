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Giriş Tarihi: 4.8.2023

Avrupa’ya Demir yumruk

Avrupa’ya Demir yumruk

Akintola ile evinde öne geçen Adana Demir, 62’de Gravillon’un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Mogos’un penaltı golüyle skora denge geldi. 90+3’te Ndiaye şimşek gibi çaktı

Adana Demirspor tribünleri 'Bir şehir için rüya gerçek oldu' koreografisiyle karşılaşmanın önemini ve değerini bilerek tribündeki yerini almıştı. Tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele eden ve Romanya'da CFR Cluj'la 1-1 berabere kalan Mavi Şimşekler, adını UEFA Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yazdırmak için son derece istekli başladı maça. İlk yarıda rakibin tek pozisyonu direkten dönerken, ısrarla aranan Demirspor golü 43. dakikada Belhanda'nın pasında Akintola'dan geldi. Bu ilk yarının da skoru oldu: 1-0. İkinci devre planlar bozuldu… Gravillon'un kırmızı kartı, hakemin beyaz noktayı göstermesi, tribünlerin büyük tepkisi derken, topun başına geçen Mogos'un, kapattığı köşeden Karacic'i avlaması 68'de skora denge getirdi. Rakip teknik direktör Mandorlini 75. dakikada 4 değişiklik birden yaparak, 10 kişi kalan Adana Demir'i iyice köşeye sıkıştırmak istedi şüphesiz. Ama planı tutmadı. 10 kişi kalan Adana Demirspor 90+3'te Ndiaye ile golü bulup, Konferans Ligi'ndeki yürüyüşüne devam etti.




RÜYAYDI GERÇEK OLDU
28 Aralık 1940 yılında kurulan Adana Demirspor, evinde ilk kez Avrupa maçına çıkarken bu tarihi olay tribünlere de yansıdı. Yapılan koreografide Başkan Murat Sancak'ın küçük bir çocuğun elinden tuttuğu görseli 'Dream came true for a city' (Bir şehir için rüya gerçek oldu) yazısı süsledi. Karşılaşma öncesi 'Atmosferi solumak için sabırsızlanıyorum' diyen Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert da taraftarın coşkusuyla tanıştı.

ADANA'NIN CHERİF'İ
Turu getiren Senegalli santrfor Cherif Ndiaye, yaptığı skor katkısıyla Adana Demirspor'a kazandırıyor. Mavi Şimşekler'de 9'uncu golünü ağlara yollayan 27 yaşındaki futbolcu, bu süreçte takımına 7 galibiyet getirdi.

TESADÜF DEĞİL!
ADANA Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Muhteşem bir galibiyet aldık diyebiliriz. Ufak bir hata sonucu 10 kişi kaldık ve 1-1 oldu. Maç devam ediyor ve son dakikada bir gol buluyorsunuz. Bu golün çalışılmış bir organizasyon olması daha da mutlu edici. Takımımla gurur duyuyorum" diyerek turu değerlendirdi.

RAKİP TOMAS'IN OSİJEK'İ
Adana Demirspor'un Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Osijek oldu. 10 Ağustos'taki ilk maç Adana'da oynanacak. Hırvatlar evinde 1-0 yendiği ZTE'yi Macaristan'da da 2-1 mağlup ederek turu geçti. Osijek'i Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep ve Bucaspor forması giyen, Başakşehir, Antalya, Rize ve Göztepe'de teknik direktörlük yapan Stjepan Tomas çalıştırıyor. İstikrarlı bir görüntü çizen Hırvat ekibi, bu sezon oynadığı 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. 13 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

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