Avrupa’ya Demir yumruk

Adana Demirspor tribünlerikoreografisiyle karşılaşmanın önemini ve değerini bilerek tribündeki yerini almıştı.Mavi Şimşekler, adını UEFA Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yazdırmak için son derece istekli başladı maça.Bu ilk yarının da skoru oldu: 1-0. İkinci devre planlar bozuldu…Rakip teknik direktör Mandorlini 75. dakikada 4 değişiklik birden yaparak, 10 kişi kalan Adana Demir'i iyice köşeye sıkıştırmak istedi şüphesiz. Ama planı tutmadı.28 Aralık 1940 yılında kurulan Adana Demirspor, evinde ilk kez Avrupa maçına çıkarken bu tarihi olay tribünlere de yansıdı. Yapılan koreografide Başkan Murat Sancak'ın küçük bir çocuğun elinden tuttuğu görseli 'Dream came true for a city' (Bir şehir için rüya gerçek oldu) yazısı süsledi. Karşılaşma öncesi 'Atmosferi solumak için sabırsızlanıyorum' diyen Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert da taraftarın coşkusuyla tanıştı.Turu getiren Senegalli santrfor Cherif Ndiaye, yaptığı skor katkısıyla Adana Demirspor'a kazandırıyor. Mavi Şimşekler'de 9'uncu golünü ağlara yollayan 27 yaşındaki futbolcu, bu süreçte takımına 7 galibiyet getirdi.ADANA Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Muhteşem bir galibiyet aldık diyebiliriz. Ufak bir hata sonucu 10 kişi kaldık ve 1-1 oldu. Maç devam ediyor ve son dakikada bir gol buluyorsunuz.Takımımla gurur duyuyorum" diyerek turu değerlendirdi.Adana Demirspor'un Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Osijek oldu. 10 Ağustos'taki ilk maç Adana'da oynanacak. Hırvatlar evinde 1-0 yendiği ZTE'yi Macaristan'da da 2-1 mağlup ederek turu geçti. Osijek'i Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep ve Bucaspor forması giyen, Başakşehir, Antalya, Rize ve Göztepe'de teknik direktörlük yapan Stjepan Tomas çalıştırıyor. İstikrarlı bir görüntü çizen Hırvat ekibi, bu sezon oynadığı 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. 13 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.