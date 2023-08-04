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Giriş Tarihi: 4.8.2023 21:13

Beşiktaş'ın Neftçi maçları kadrosu belli oldu

AA
Beşiktaş’ın Neftçi maçları kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile yapacağı maçların kadrosu belli oldu.

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile yapacağı maçların kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre UEFA'ya bildirilen listede şu futbolcular yer alıyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Daniel Amartey, Onur Bulut, Omar Colley, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Francisco Montero, Valentin Rosier, Oğuzhan Akgün, Emrecan Bulut, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Kerem Atakan Kesgin, Jean Onana, Salih Uçan, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Vincent Aboubakar, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka, Ante Rebic, Cenk Tosun.

UEFA'ya gönderilen B listesinde ise şu futbolcular bulunuyor:

Göktuğ Baytekin, Emir Yaşar, Aytuğ Batur Kömeç, Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz, Berkay Vardar, Cemal Azad Demir, Mustafa Erhan Hekimoğlu.

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Beşiktaş'ın Neftçi maçları kadrosu belli oldu
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