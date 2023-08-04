Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Bayern Münih’ten Gravenberch için görüşmelere başladı

Halil Dervişoğlu, Bakambu, Angelino, Wilfried Zaha, Mauro Icardi, Günay Güvenç ve Kerem Demirbay gibi 7 ismi kadrosuna katan Galatasaray'da gözler şimdi de orta saha transferinde Sarı-Kırmızılı takım bu bölge için de çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray, Bayern Münih'in 21 yaşındaki orta sahası Gravenberch için transfer görüşmelerine başladı.

BONSERVİSİYLE ALINACAK

Alman devinin geçen yıl Ajax'tan 20 milyon Euro'ya transfer ettiği, şu sıralarda piyasa değeri 30 milyon Euro olarak değerlendirilen Hollandalı futbolcunun öncelikle bonservisiyle birlikte alınması planlanıyor.

OLUMLU İLERLİYOR

Galatasaray Yönetimi, genç futbolcunun menajeriyle temasa geçmiş durumda. Görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtiliyor.

Aynı zamanda Bayern'le de masaya oturmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, çok yüksek bir bonservis talebi olması durumunda, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye koyacak.

YATIRIM GÖZÜYLE BAKIYORLAR

Bayern Münih'le 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gravenberch, çoğunlukla 8 numara pozisyonunda oynasa da 1.90'lık boyu ve güçlü fiziğiyle zaman zaman 6 numarada da çok iyi performanslar ortaya koyabiliyor. Genç oyuncuyla ilgili yapılan değerlendirmede, maliyeti yüksek olsa bile çok kısa zamanda değerini 2-3 katına çıkarabileceği ve hem sahadaki seviyeyi artıracağı hem de Galatasaray'a daha da büyük paralar kazandıracağı düşünülüyor.

11'E GİRMEKTE ZORLANIYOR

Ajax altyapısında yetişen Ryan Gravenberch, ilk kez 18 yaşında Hollanda Milli Takımı'nın formasını giydi. 11 kez Milli Takım'da görev yapan ve 1 golü bulunan genç futbolcu, Bayern'de ise ilk 11'de yer bulmakta zorlanıyor.

Buna rağmen birçok kez oyuna sonradan dahil edilen Hollandalı orta saha, geçen sezon 33 resmi maça çıktı, 937 dakika süre aldı. Bu dönemi 1 gol 1 asistle kapatan Gravenberch'in düzenli oynayacağı bir takımda çok daha verimli olacağı tahmin ediliyor.