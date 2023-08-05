Antalyaspor, Gerrit Holtmann’ı kiralık olarak transfer etti

Takımın üçüncü etap kamp dönemini geçirdiği İstanbul'da, Antalyaspor AŞ Başkanı Sabri Gülel'in de katıldığı törende, kendisini Antalyaspor'a bağlayan imzayı atan Holtmann, mutlu olduğunu belirtti.

28 yaşındaki oyuncu, "Uzun bir süreç sonunda iki tarafın da istediği oldu. Antalya gibi güzel bir kentte, Antalyaspor gibi hedefleri olan bir takımda futbol oynamak benim için heyecan verici olacak. Takım arkadaşlarım ile çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.