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Giriş Tarihi: 5.8.2023 20:12

Antalyaspor, Gerrit Holtmann'ı kiralık olarak transfer etti

AA
Antalyaspor, Gerrit Holtmann’ı kiralık olarak transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Almanya'nın VfL Bochum kulübünden Gerrit Holtmann'ı satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Antalyaspor, Gerrit Holtmann'ı satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, yaz transfer döneminin beşinci imzasını Filipinler asıllı Alman futbolcu Holtmann'a attırdı.

Takımın üçüncü etap kamp dönemini geçirdiği İstanbul'da, Antalyaspor AŞ Başkanı Sabri Gülel'in de katıldığı törende, kendisini Antalyaspor'a bağlayan imzayı atan Holtmann, mutlu olduğunu belirtti.

28 yaşındaki oyuncu, "Uzun bir süreç sonunda iki tarafın da istediği oldu. Antalya gibi güzel bir kentte, Antalyaspor gibi hedefleri olan bir takımda futbol oynamak benim için heyecan verici olacak. Takım arkadaşlarım ile çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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Antalyaspor, Gerrit Holtmann'ı kiralık olarak transfer etti
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