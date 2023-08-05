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Giriş Tarihi: 5.8.2023 13:38

Antalyaspor’un kırmızı forması sokak hayvanlarına adandı!

DHA
Antalyaspor’un kırmızı forması sokak hayvanlarına adandı!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de ve Türkiye Kupası’nda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı.

Daha önce orman yangınlarıyla mücadele eden orman işçilerine atfedilen beyaz formanın ardından Akdeniz ekibinin kırmızı forması ise sokak hayvanlarına adandı.

Bu yıl 4 farklı tasarım ile taraftarların beğenisine sunulan formalar, sosyal sorumluluk anlamı taşımasıyla da ilgi çekiyor. Kırmızlı renkli forma üzerinde Antalya'nın Hadrian Kapısı, Saat Kulesi ve Yivli Minare desenli formanın hayvan hakları ve hayvanlara yapılan şiddet konusunda farkındalık yaratması amaçlanıyor. Forma tanıtımı için çekilen kısa filmde, "Sevgiyle yaklaşalım, satın almayalım, sahiplenelim" teması işlendi. Öte yandan formaya pati emojisi de eklendi.

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Antalyaspor’un kırmızı forması sokak hayvanlarına adandı!
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