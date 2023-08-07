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Giriş Tarihi: 7.8.2023 14:29

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Livakovic'in C seçeneği Fenerbahçe

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Livakovic’in C seçeneği Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin istediği Dominik Livakovic ile ilgili Hırvatistan'dan yeni bir iddia gündeme geldi. Hırvat kalecinin adı Villarreal, Almeria, Al Nassr ve Fenerbahçe ile geçiyor. Livakovic'in C seçeneği Fenerbahçe...

Hırvat basınından Sportske Novosti'de yer alan habere göre, Dinamo Zagreb'te takımın önemli isimleri Luka Ivanusec, Josip Sutalo, Bruno Petkovic ve Dominik Livakovic'in AEK maçlarının ardından takımdan ayrılacakları belirtildi.

BAVULLARINI TOPLADI
Zagreb'te söz konusu 4 futbolcunun şimdiden bavullarını topladığı aktarıldı. Livakovic'in ise İspanya'ya uçak bileti aldığı ancak bunu sakladığı öne sürüldü. Hırvat eldiven için İspanya'dan önce Villarreal, ardından Almeria'nın adının geçtiği hatırlatıldı.

28 yaşındaki futbolcu için ayrıca Al Nassr'ın da adının geçtiği ve C seçeneğinin Fenerbahçe olduğu vurgulandı. Dinamo Zagreb için Livakovic'in gittiği takımın anlaşmaya uyulduğu sürece önemli olmadığı vurgulandı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Livakovic'in C seçeneği Fenerbahçe
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